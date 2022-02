Umfrage: Welches Filmgenre schauen Sie sich am liebsten an?

Der aus Österreich stammende Künstler Götz Valien bringt Filme ganz groß heraus. Denn er ist Kinoplakatmaler und gilt in diesem aussterbenden Metier als einer der besten und letzten seiner Zunft. In seinem Berliner Atelier gestaltet Götz Valien bis zu 70 Quadratmeter große Leinwände mit Filmmotiven, die mehr als 400 Kilogramm wiegen können. In den vergangenen 30 Jahren hat er weit über 1.000 Kinofilmplakate gemalt. Auch bei der diesjährigen Berlinale, den Internationalen Filmfestspielen Berlin, werden wieder Arbeiten von ihm im Stadtbild an den Fassaden der Kinos zu sehen sein.

