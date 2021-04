Umfrage: Welchen Berg würden Sie gerne mal besteigen?

Der Berg ruft! Viele Menschen zieht es weltweit in ihrer Freizeit in die Berge, doch viele Gebirge sind nur für Profi-Bergsteiger zu erklimmen. Das ist auf dem Berg „Jungfrau“ in den Schweizer Alpen anders: Auf diesen Berg fährt nämlich ein Zug! Auf dem Jungfraujoch liegt auf 3.454 Metern über dem Meer Europas höchstgelegener Bahnhof.



Jetzt möchten wir von Ihnen wissen: Welchen Berg würden Sie gerne mal besteigen?

Unter allen Teilnehmern verschenken wir ein Exemplar des neuen Buchs „111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss".



Auf diesem Berg wäre ich gern mal:

Einsendeschluss ist der 9. April 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!