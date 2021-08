Umfrage: Welche Pizza essen Sie am liebsten?

Die Geschichte der italienischen Pizza geht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Die heute international bekannte Variante aus Hefeteig, Tomatensoße und Käse stammt vermutlich aus Neapel. Italienische Auswanderer brachten die Pizza Ende des 19. Jahrhunderts in die USA, im 20. Jahrhundert nach Europa und in die ganze Welt. Üblicherweise wird eine Pizza im Restaurant von einem Pizzabäcker frisch zubereitet und im Ofen gebacken. In Paris übernimmt das nun der erste Pizza-Roboter. Von der Bestellannahme über das Smartphone über die Zubereitung bis zum Schneiden und Servieren im Karton macht der Roboter „Pizzaiolo“ im Restaurant Pazzi alles allein.

In einer Stunde schafft der Roboter 80 Pizzen. Ob der klassische Pizzabäcker nun eine ernstzunehmende Konkurrenz bekommt und wie die Pizza des Roboters schmeckt? Euromaxx ist nach Paris gereist, um sich die vollautomatisierte Pizzeria genauer anzusehen.

