Umfrage: Was gefällt Ihnen auf dem Oktoberfest am besten?

Am 17. September 2022 heißt es wieder: O'zapft is! Der traditionelle Wiesn-Anstich läutet das größte Volksfest der Welt ein - das Oktoberfest in München. Dann kommen wieder Fans von bayerischer Tracht, deftigen Speisen und deutschem Bier auf ihre Kosten. Im Jahr 1810 fand das erste Oktoberfest statt. Anlass war die Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig. Weil das Fest so gut ankam, wurde es in den folgenden Jahren wiederholt und wegen der milderen Temperaturen in den September vorverlegt.

Nun möchten wir gerne von Ihnen wissen: Was reizt Sie am Oktoberfest am meisten?



Die Zelte

Die Trachten

Das Essen

Das Bier

Die Musik

Die Fahrgeschäfte

Etwas anderes: (Eigene Angabe)

