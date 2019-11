Umfrage: Was bedeutet Freiheit für Sie?

Am 9. November 1989 geschieht das Unfassbare: Völlig unerwartet öffnet die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik - kurz DDR – die Grenze zwischen Ost- und Westberlin. In der Nacht des Mauerfalls feiern Zehntausende am Brandenburger Tor. Die Friedliche Revolution und die Öffnung der innerdeutschen Grenze schaffen die Voraussetzung für die Deutsche Wiedervereinigung und das weitere Zusammenwachsen Europas. In der Reihe "Mein Mauerfall" lässt Euromaxx Zeitzeugen zu Wort kommen, die ihre ganz persönliche Geschichte erzählen, welche Erinnerungen sie mit diesem historischen Tag bis heute verbinden.



