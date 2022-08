Umbruch in Chile - Eine neue Generation an der Macht

Erster Prüfstein: das Referendum über eine neue Verfassung am 4. September - eine Abstimmung mit ungewissem Ausgang.

In Chile sind die Folgen der Militärdiktatur Pinochets bis heute spürbar. Die enorme Kluft zwischen Reich und Arm, Preissteigerungen und die nicht aufgearbeiteten Verbrechen zu Zeiten der Diktatur führten 2019 im gesamten Land zu gewaltigen Protestwellen. Seitdem betreten viele, häufig junge Menschen couragiert die politische Bühne und fordern in so gut wie jedem gesellschaftlichen Bereich Veränderungen ein. Und sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand.

Wie Inés Fuentes, die zusammen mit anderen Arbeiterinnen in der Pandemie ein ganzes Stadtviertel auf einer Müllhalde gebaut hat, um endlich eigenen Wohnraum zu haben. Oder junge Schüler, die ihre Schule besetzt haben, um auf die miserable Ausstattung aufmerksam zu machen.



Vor diesem Hintergrund verspricht der jüngste Präsident in der Geschichte Chiles soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Gleichstellung. Der indigenen Bevölkerung versichert Boric einen fairen Dialog, um jahrhundertalte territoriale Konflikte zu lösen. Und die LGBTIQ-Gemeinschaft erwartet sich von ihm ein Ende der Diskriminierung.



Nur wenige Monate nach ihrer Vereidigung bekommt die Regierung von vielen Seiten Gegenwind. Den einen geht sie mit ihren Forderungen viel zu weit, den anderen agiert sie zu zögerlich. Und so blicken alle gespannt auf das Referendum am 4. September 2022. Denn diese Volksabstimmung wird nicht nur über eine neue Verfassung entscheiden - auch für Boric und seine propagierten Reformprozesse steht viel auf dem Spiel.

