Uli Hoeneß tritt als Bayern-Präsident zurück

In drei Monaten läuft die Amtszeit von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München offiziell aus - und es wird seine letzte gewesen sein. Der Ex-Fußballprofi wird nicht erneut für das höchste Amt in Deutschlands erfolgreichstem Bundesligaverein kandidieren, mit dem Hoeneß seit vier Jahrzehnten verbunden ist.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, will der 67-Jährige auch den Vorsitz im Aufsichtsrat niederlegen. Ganz gehen wird Hoeneß aber nicht: Er möchte weiterhin Mitglied des Aufsichtsrates bleiben. Bis 2023 will er dem Kontrollgremium angehören.

Die persönliche Entscheidung habe er am Ende eines "langen Prozesses" getroffen, hatte Hoeneß schon zuvor gesagt. Er hatte zunächst am Mittwoch seine Präsidiumskollegen informiert, jetzt teilte er seinen Entschluss dem Aufsichtsrat offiziell mit. Als sein Nachfolger an der Vereinsspitze wurde der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer vorgeschlagen. Der 65-Jährige fungiert aktuell bereits als Hoeneß' Stellvertreter im Aufsichtsrat.

Goldene Ära

Hoeneß war nach seinem frühen Karriereende als Spieler aufgrund einer schweren Knieverletzung seit 1979 als Manager für die Bayern verantwortlich. Er führte den Verein zunächst an die Spitze des deutschen Fußballs und baute ihn dann zur Weltmarke auf. Unter seiner Ägide - zunächst bis 2009 als Manager, danach als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender - gewann der FC Bayern 20 Deutsche Meisterschaften, dazu elf Mal den DFB-Pokal und zweimal die Champions League.

Unterbrochen wurde diese "goldene Ära" durch eine Haftstrafe, die Hoeneß als verurteilter Steuerhinterzieher von Juni 2014 bis Februar 2016 in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech verbüßte. Nach seiner Haft kehrte er als Bayern-Präsident zurück. Nun endet seine Präsidentschaft im November.

Uli Hoeneß: Abschied im November Jüngster Manager Weil sein Knie kaputt ist, muss der Weltmeister von 1974 seine Karriere als Spieler 1979 im Alter von nur 27 Jahren beenden. Bayern-Präsident Willi Hoffmann macht Uli Hoeneß zum jüngsten Vereinsmanager der Bundesliga-Geschichte. Eigentlich wollten die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters Rudi Assauer nach München holen, doch der sagte ab.

Uli Hoeneß: Abschied im November Den WG-Spezi zurückgeholt Noch als Spieler beweist Hoeneß sein Managertalent. 1978 vermittelt er den Bayern einen Sponsorenvertrag mit einem Unternehmen aus seiner Heimatstadt Ulm. Einziger Verwendungszweck für das Geld: die Rückkehr seines Spezis Paul Breitner (r.) von Eintracht Braunschweig an die Isar. Mit Breitner teilte sich Hoeneß in seinen Anfangstagen in München eine WG.

Uli Hoeneß: Abschied im November Der erste große Deal Verbindlichkeiten in Höhe von sieben Millionen D-Mark drücken den deutschen Fußballrekordmeister, als Hoeneß seinen Job als Klubmanager antritt. "Das Wichtigste war, den FC Bayern schuldenfrei zu machen", erinnert sich Hoeneß. "Da habe ich den Karl-Heinz Rummenigge verkauft." Elf Millionen Mark spült der Transfer in die Kasse - und der Verein ist auf einen Schlag schuldenfrei.

Uli Hoeneß: Abschied im November Erzfeind Lemke Hier stoßen sie noch mit Bier an, doch wenig später fliegen die Fetzen zwischen Hoeneß (l.) und Willi Lemke (r.). Der Manager des SV Werder Bremen - Mitte der 1980er-Jahre zweimal Vizemeister, einmal Meister - stichelt gegen die Bayern und gegen Hoeneß, dem er eine "Arroganz, die nicht zu überbieten ist" vorwirft. Hoeneß nennt Lemke einen "Volksverhetzer", durch den er "hassen gelernt" habe.

Uli Hoeneß: Abschied im November Schlagabtausch mit Daum Legendär ist auch der Streit zwischen Hoeneß (r.) und dem Kölner Trainer Christoph Daum (2.v.l.) 1989 im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. "Du überschätzt dich maßlos. Du musst mal nach oben schauen. Das ist ein Ball, kein Heiligenschein", sagt Hoeneß mit Blick auf die Studiodekoration. "Um dein Maß an Überschätzung zu erreichen, muss ich hundert Jahre alt werden", kontert Daum.

Uli Hoeneß: Abschied im November Eine spezielle Verbindung: Hoeneß und Heynckes "Die vorzeitige Trennung von Heynckes 1991 war mein schwerster Fehler", sagt Hoeneß später. "Ich bin sicher, dass er uns noch weit gebracht hätte." Hoeneß macht seinen Fehler später wieder gut. Dreimal holt er Heynckes, mit dem ihn eine lange Freundschaft verbindet, später noch als Trainer nach München. Mit großem Erfolg ...

Uli Hoeneß: Abschied im November Triple 2013 ... Unter Trainer Heynckes gewinnen die Bayern 2013 das Triple aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Als sich Hoeneß mit den Trophäen des erfolgreichen Jahres (links von ihm auch noch der UEFA-Supercup) präsentiert, liegt der Wechsel vom Managerposten auf den Präsidentenstuhl des FC Bayern bereits vier Jahre zurück (2009).

Uli Hoeneß: Abschied im November Er kann auch herzlich Auch dafür steht Uli Hoeneß: Er hilft, wo er kann. Vereine wie der FC St. Pauli und sogar Liga-Konkurrent Borussia Dortmund profitieren von seiner Großzügigkeit. Auch ehemalige Teamgefährten wie der ehemalige alkoholkranke Gerd Müller und Spieler wie Sebastian Deisler (Burnout-Syndrom) oder Dietmar Hamann (Alkohol- und Spielsucht) können in der Not auf seine Hilfe zählen.

Uli Hoeneß: Abschied im November Zwischen Volksnähe und Wutrede Hoeneß' Verhältnis zu den Fans ist ambivalent. Mal gibt er sich volksnah, wie hier, als er Würstchen an die Bayern-Anhänger verteilt. Mal lässt er sich zu Wutreden hinreißen, wenn ihn Fans aus seiner Sicht zu kritisch angehen - wie bei der Jahreshauptversammlung der Bayern 2007, als er mit hochrotem Kopf ins Mikro brüllt: "Das ist populistische Scheiße. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid?"

Uli Hoeneß: Abschied im November Tränen in Zeiten der Steueraffäre Man mag Uli Hoeneß vieles vorwerfen können, aber nicht, dass er aus seinem Herzen eine Mördergrube macht. Wenn er emotional berührt ist, wie bei der Jahreshauptversammlung 2013, schämt er sich auch seiner Tränen nicht. Zu dieser Zeit wird gegen Hoeneß wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Im Zuge der Affäre gibt er alle Ämter beim FC Bayern auf.

Uli Hoeneß: Abschied im November Gut anderthalb Jahre im Gefängnis Im März 2014 verurteilt das Landgericht München II den Fußballfunktionär wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen Euro zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Hoeneß akzeptiert das Urteil. Nach gut anderthalb Jahren im Gefängnis kommt er Ende Februar 2016 wieder auf freien Fuß, der Rest seiner Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Im selben Jahr wird Hoeneß wieder Bayern-Präsident.

Uli Hoeneß: Abschied im November Doppelspitze - nicht immer einer Meinung Mit Vorstandschef Rummenigge (l.) - dem Spieler, den er einst als Manager verkaufte - bildet der Klubpräsident seit Jahren eine Doppelspitze. Nicht immer sprechen sie mit einer Stimme. So stellte sich Hoeneß in der vergangenen Saison demonstrativ hinter Trainer Niko Kovac, während sich Rummenigge deutlich kritischer äußerte.

Uli Hoeneß: Abschied im November Mehr Zeit für Susanne Die "Bild"-Zeitung hatte als Erste berichtet, Hoeneß werde sich im November nicht mehr als Bayern-Präsident zur Wiederwahl stellen. Er selbst bestätigte das zunächst nicht, sondern teilte seinen Entschluss Wochen später zunächst den Kollegen vom Aufsichtsrat mit. Im November tritt er ab und hat damit wieder mehr Zeit für seine Ehefrau Susanne (l.), mit der er seit 1973 verheiratet ist, und ...

Uli Hoeneß: Abschied im November Gefühl auch für den kleinen Ball ... dafür, sein Handicap (23) beim Golfen zu verbessern. "Ich glaube, dass Fußballspieler prädestiniert sind, gute Golfspieler zu sein", sagt Hoeneß über sein Hobby. "Erstens sind sie alle sehr sportlich. Zweitens haben sie ein gewisses Ballgefühl. Das heißt, sie haben den Vorteil, ohne große Übung einen Ball schlagen zu können." Autorin/Autor: Stefan Nestler



AR/ste (dpa, sid)