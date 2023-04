DW Nachrichten

Ukrainischer Militärgeheimdienst zuversichtlich

Bis zum Ende des Jahres sei die Rückeroberung des gesamten von Russland besetzten Staatsgebiets möglich, so Geheimdienstchef Budanow in einem Interview. Die geplante Frühjahrsoffensive sei weiter in Vorbereitung. Unterdessen wird in Bachmut weiter gekämpft.