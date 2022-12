DW Nachrichten

Ukrainischer Außenminister regt Friedensgipfel an

Könnte der Krieg in der Ukraine doch am Verhandlungstisch beendet werden? Bislang hatte die Ukraine sich Verhandlungen mit Moskau verweigert, doch nun schlägt der ukrainische Außenminister einen Friedensgipfel vor, am besten schon im Februar.