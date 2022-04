Ukrainische Schüler: Lehrkräftebedarf könnte stark ansteigen

Rund 60.000 ukrainische Schüler werden derzeit bereits in Deutschland unterrichtet. Zur Unterstützung für die geflüchteten Schülerinnen und Schüler wurden bisher in verschiedenen Bundesländern Willkommenskräfte mit ukrainischen Sprachkenntnissen und ukrainische Lehrkräfte eingestellt. Weitere sollen bald folgen.

Zudem haben sich hunderte Lehrkräfte aus der Ukraine an deutschen Schulen beworben. Und die werden dringend benötigt, doch einige bürokratische Hürden sind noch zu bewältigen: Familienministerin Lisa Paus kündigte an, Geflüchteten aus der Ukraine die Arbeit an deutschen Schulen und Kitas zu erleichtern. „Viele Ukrainerinnen, die kommen, sind bestens qualifiziert“, sagte sie. Die Anerkennung der Abschlüsse sei allerdings eine Hürde. Sie werde darüber kurzfristig mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf Bundes- und Länderebene sprechen, erklärte die Grünen-Politikerin.

Deutlicher Mehrbedarf an Lehrkräften

Auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), die schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien (CDU), begrüßte die Entwicklung. Die ukrainischen Lehrkräfte seien eine „unglaubliche Hilfe“. Sollte die Maximalschätzung der Bundesregierung von bis zu einer Million Flüchtlinge zutreffen, rechnet sie mittelfristig sogar mit bis zu 400.000 Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine, die in Deutschland zur Schule gehen werden. Um sie in kleinen Gruppen zu unterrichten, seien bis zu 24.000 zusätzliche Lehrkräfte nötig.

„Das ist nicht zu schaffen“, sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Die Länder müssten von insgesamt 900.000 Lehrerinnen und Lehrer bereits jedes Jahr bereits rund 30.000 ersetzen, die in den Ruhestand gingen. Deutschland werde nach seiner Einschätzung in diesem Jahr nicht genügend Lehrkräfte einstellen können, um alle Kinder von ukrainischen Geflüchteten in die Schulen integrieren zu können: „Es ist unrealistisch, dass wir über 50.000 zusätzliche Lehrkräfte in diesem Jahr neu einstellen können“, so Meidinger. Länder, Kommunen und zivilgesellschaftliche Verbände müssten gemeinsam mit dem Bund Klarheit über das weitere Vorgehen schaffen.

Verbände fordern Konzept zur Integration

Neben dem Deutschen Lehrerverband hatten auch andere Verbände bereits deutlich mehr Anstrengungen bei der Integration der Flüchtlinge aus der Ukraine gefordert. „Da sich die personelle und räumliche Situation an den Schulen ständig weiter zuspitzt, erwarte ich von der Kultusministerkonferenz, dass sie nicht nur den Bedarf vorrechnet, sondern auch sagt, was sie konkret tun wird“, sagte der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann. „Die Politik darf nicht nach dem Prinzip Hoffnung darauf setzen, dass die Schulen und Kitas das schon alles irgendwie regeln werden.“

Auch die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, forderte: „Die Schulen brauchen jetzt so zügig wie möglich zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen, um die Herausforderung zu meistern, perspektivisch mehrere Hunderttausend geflüchtete ukrainische Schülerinnen und Schüler zu integrieren.“ Es seien Bund, Länder und Kommunen gefordert.

Meidinger plädiert für eine unbürokratische Hilfe für ukrainische Flüchtlingskinder an deutschen Schulen. „Vor Ort müssen wir flexibel sein“, sagte er. Das könne bedeuten, Kinder und Jugendliche auch in Regelklassen zu integrieren, „in denen sie dann am Musik- und Sportunterricht und allen Themen teilnehmen können, in denen sie nicht perfekte Deutschkenntnisse brauchen“. Zusätzlich müsse separater Deutsch-Unterricht angeboten werden.

rh/sts (mit epd/KNA/dpa/Reuters)