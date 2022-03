DW Nachrichten

Ukrainische Kriegsflüchtlinge erreichen Deutschland

Die Vereinten Nationen schätzen, dass bereits eine halbe Million Ukrainer vor dem Krieg geflohen sind. An den Grenzübergängen haben sich lange Schlangen gebildet, viele wollen zu Verwandten in Mittel- oder Westeuropa. In Deutschland sind bisher einige Tausend Flüchtlinge angekommen.