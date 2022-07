Europa

Ukrainische Journalistin in Kosovo: Heimat verloren, Job behalten

Die Menschen in der Ukraine wurden am 24. Februar durch den russischen Angriff abrupt aus ihrem normalen Leben gerissen. Viele sind ins Ausland geflüchtet und haben auch ihre Jobs in der Heimat verloren. Die Journalistin Lyudmila Makey hatte Glück: An ihrem Zufluchtsort Pristina, der Hauptstadt Kosovos, kann sie weiterhin über den Krieg in ihrer Heimat berichten.