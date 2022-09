DW Nachrichten

Ukrainer finden hunderte Gräber in Isjum

Wie grausam der Krieg in der Ukraine ist, zeigt sich gerade auch immer wieder dann, wenn die Angreifer weitergezogen sind. Das war in Butscha und anderen Vororten von Kiew so; jetzt wurden in der Umgebung der Stadt Isjum mehrere "Folterräume" und hunderte Gräber entdeckt.