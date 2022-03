DW Nachrichten

Ukraine: Wunschbabys gestrandet in den Wirren des Krieges

Zu Beginn der Corona-Pandemie machten sie schon einmal Schlagzeilen: in der Ukraine von Leihmüttern ausgetragene Babys. Und auch in diesem Krieg sitzen Wunschbabys in der Ukraine fest, die nicht von ihren ausländischen Eltern abgeholt werden können.