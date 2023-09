Die lange Sommerpause ist vorbei und auch in der Ukraine war am 1. September der erste Schultag. In der Nähe der Front gibt es häufig Online- oder Hybridunterricht, in Charkiw bemüht man sich, sichere Unterrichtsorte in U-Bahn-Stationen für die Kinder zu schaffen, wo sie geschützt lernen können. Hier begleitet eine Lehrerin eine Schülerin in der unterirdischen Metro zurück in ihr Klassenzimmer.