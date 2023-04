Ukraine: vermintes Land, verwaiste Äcker

Ihr Land können viele Bauern in der Ukraine gerade nicht bestellen. Die Russen haben so viele Minen hinterlassen, dass es lebensgefährlich ist, mit schwerem Gerät die Saat auszubringen. Viele fürchten um ihre Existenz.

Großbritannien: Ist Charles III. my king or #notmyking?

Zur Krönung von Charles III. fordern Großbritanniens Republikaner das Ende der Monarchie. Doch die meisten Briten leben lieber in einem Königreich, auch wenn der 74-Jährige weniger beliebt ist als Queen Elisabeth II.

Schweden: Zwischen NATO-Beitritt und Neutralität

Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich für die Schweden viel verändert. Viele fühlen sich von Russland bedroht. Das Land hat seine formale Neutralität aufgegeben und sucht Schutz in der NATO.

Frankreich: Sind Baguettes und Croissants out?

Einige Bäcker in Frankreich revolutionieren gerade ihre Zunft und backen Brot wieder wie zu Großvaters Zeiten. Sie heizen ihre Öfen mit Holz und verwenden allein drei Zutaten: Mehl, Salz und Brunnenwasser.

Bulgariens Muslime beantragen UNESCO-Weltkulturerbe

Brautpaare der muslimischen Minderheit der Pomaken im Südosten Bulgariens feiern Hochzeit über Tage. Die uralte Tradition will sich das Bergdorf Ribnovo bei der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkennen lassen.

