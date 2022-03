Ukraine und der Krieg

Die könnten aber ohne Abhängigkeit von Öl und Gas schärfer sein. Was tun?

Hilfe für Ukrainer in Polen

Hoteliers und Hostelbetreiber verzichten auf den Gewinn und setzen auf die Flüchtlingshilfe. Polen war bisher bekannt für die Abneigung gegen Flüchtlinge, aber zurzeit hat sich die Stimmung im Lande verändert.

Explodieren die Energiepreise?

Die Sanktionen und die Auswirkungen auf die Energiepreise: Können wir uns das Heizen im kommenden Winter noch leisten oder werden wir frieren müssen? Und kommen jetzt Kohle und Atomstrom wieder zu Geltung? Dazu Georg Zachmann vom Bruegel-Institut.

Kernfusion: Ausweg aus der Energiekrise?

Der Krieg führt uns die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern noch einmal deutlich vor Augen. Seit vielen Jahren wird an Kernfusionsreaktoren geforscht. China arbeitet an einem Thorium Reaktor. Liegt hier die Energieversorgung der Zukunft?

Solarenergie - günstig und gut, aber nicht ausreichend genutzt

Die Energie der Sonne ist erneuerbar, emissionsfrei - und soll uns aus der Abhängigkeit Russlands befreien. Warum nutzen wir also nur so wenig davon?

