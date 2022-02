Europa

Ukraine: Tausende fliehen nach Ungarn

Rund 120.000 ethnische Ungarn leben in der Ukraine, in der transkarpatischen Grenzregion. Vor allem sie versuchen jetzt, nach Ungarn zu fliehen. Die meisten haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Viele werden von Verwandten und Freunden aufgenommen. Männer zwischen 18 und 60 können in der Ukraine der Wehrpflicht entkommen, wenn sie einen ungarischen Pass haben.