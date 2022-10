DW Nachrichten

Ukraine: Schläge gegen die Stromversorgung

Auch am Dienstag gab es Anschläge auf die ukrainische Stromversorgung. Die Lage sei nun im ganzen Land kritisch, heißt es aus dem Präsidialamt in Kiew. Lichtblicke sind selten, und doch gibt es sie: in Form von Gefangenen, die die Freiheit wiederfinden.