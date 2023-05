Ein Kind stirbt

Ärzte versuchen vergeblich, nach einem Bombenangriff das Leben des einjährigen Kirill zu retten - auch das hielt Evgeniy Maloletka fest. AP erhielt den Pulitzer-Preis in der bedeutendsten Kategorie "Dienst an der Öffentlichkeit" für die Berichte aus Mariupol, "dem Schauplatz von Massakern an Zivilisten nach der Invasion Russlands in die Ukraine", so Pulitzer-Verwaltungschefin Marjorie Miller.