Ukraine: Postangestellte in lebensgefährlichem Einsatz

Millionen Pensionäre in der Ukraine bekommen ihre Renten in bar – in Kriegszeiten eine riesige Herausforderung für die ukrainische Post, die für die Auszahlung zuständig ist. Die DW hat eine Briefträgerin auf ihrer gefährlichen Route im Nordosten des Landes begleitet.