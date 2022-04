DW Nachrichten

Ukraine: Musikfest trotzt dem Krieg

Ein Zeichen setzen, dass das Leben weitergeht - das möchten viele Menschen in der Ukraine. Auch in Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes. Trotz heftiger Zerstörungen findet dort das jährliche Musikfest statt. Statt in Konzertsälen wird in Bunkern und U-Bahn-Stationen musiziert.