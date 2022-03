Ukraine meldet Feuer in Europas größtem AKW

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Russische Armee nimmt AKW Saporischschja ins Visier

Kiews Bürgermeister betont Kampfbereitschaft der Ukrainer

Pentagon: Großstadt Cherson wahrscheinlich in russischer Hand

Außenministerin Baerbock: Krieg isoliert Präsident Putin

Staatschef Selenskyj signalisiert Kompromissbereitschaft

Ukrainer in den USA erhalten vorläufigen Schutzstatus

In Europas größtem Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine ist nach den Worten eines Sprechers ein Feuer ausgebrochen. Die Atomanlage Saporischschja sei von russischen Truppen "bombardiert" worden, ein Block der Anlage sei getroffen worden, berichtete er.

Wenn das AKW explodiere, "wird das zehnmal größer sein als Tschernobyl! Russen müssen SOFORT den Beschuss einstellen", schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter.

Das Atomkraftwerk Saporischschja verfügt über sechs Reaktoren, der älteste ging 1984 in Betrieb. Der Internationalen Atomenergiebehörde seien Berichte über Angriffe auf das AKW bekannt, teilte die IAEA am frühen Freitagmorgen mit. Schon am Donnerstag hatte IAEA-Chef Rafael Mariano Grossi einen sofortigen Stopp jeglicher Kampfhandlungen in dem Gebiet gefordert.

"Werden uns nicht ergeben"

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat die Kampfbereitschaft seiner Landsleute betont. "Wir werden uns nicht ergeben. Wir können uns nirgendwohin zurückziehen", sagte er in einem Skype-Interview mit seinem Bruder Wladimir an seiner Seite. Er sprach von "Tausenden, bereits Zehntausenden Toten" in dem Krieg. "Und diese Zahl wird leider nur wachsen." Etwa die Hälfte der Bevölkerung von ursprünglich drei Millionen Menschen habe die Hauptstadt inzwischen verlassen. Viele Waisen seien von den Behörden nach Polen und Deutschland in Sicherheit gebracht worden. Klitschko rief die russische Bevölkerung auf, sich Präsident Wladimir Putin entgegenzustellen. "Für die Ambitionen eines einzelnen Mannes zahlen wir einen sehr hohen Preis."

Die US-Regierung geht inzwischen davon aus, dass die Gebietshauptstadt Cherson im Süden der Ukraine von der russischen Armee kontrolliert wird. "Es gibt gewiss Anzeichen dafür, dass (die Russen) das tun", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby dem Sender CNN. Man müsse aber vorsichtig sein, die US-Amerikaner hätten niemanden vor Ort, der das bestätigen könne. "Wir können es also nicht mit Sicherheit sagen, aber wir haben keinen Grund, an den Berichten zu zweifeln, die von den Ukrainern selbst kommen, dass die Russen in Cherson sind."

Baerbock: Nur Diktaturen unterstützen Putin

Russlands Präsident Putin hat sich durch den Angriff auf die Ukraine nach Einschätzung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock international ins Abseits manövriert. "Es unterstützt ihn eigentlich kein Land mehr, was nicht selbst eine Diktatur ist", erklärte Baerbock. Derzeit könne Putin "kein Partner sein". Das klare Votum der UN-Vollversammlung für eine Resolution gegen den Ukraine-Krieg belege die Isolation Putins, betonte die Grünen-Politikerin im Interview der Sender RTL/ntv.

Annalena Baerbock vor der UN-Vollversammlung

Die Staaten der UN-Vollversammlung hatten am Mittwoch in New York eine Resolution verabschiedet, in der sie "mit größtem Nachdruck" die russische Ukraine-Invasion "beklagen" und die Entscheidung Putins verurteilen, auch die Atomstreitkräfte seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Für die Resolution stimmten 141 Mitgliedstaaten, 35 weitere - darunter die Atommächte China, Indien und Pakistan - enthielten sich. Gegen die Resolution votierten nur Belarus, Syrien, Nordkorea, Eritrea und Russland selbst.

Selenskyj will Gespräch mit Putin führen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Notwendigkeit von Kompromissen in einigen Punkten, um den Krieg zu beenden. Die Ukraine und Russland könnten dies erreichen, wenn die Regierung in Moskau sein Land gleichberechtigt behandle, sagte Selenskyj in einer Fernsehansprache. "Es gibt Dinge, bei denen Kompromisse gefunden werden müssen, damit Menschen nicht sterben", erklärte er. "Aber es gibt auch Dinge, bei denen Kompromisse unmöglich sind." Er sei bereit, ein offenes Gespräch mit Kremlchef Putin zu führen.

Saudi-Arabien bietet seine Vermittlung an

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ins Spiel gebracht. Riad sei bereit, "Bemühungen zu unternehmen, um zwischen allen Parteien zu vermitteln", sagte der mächtige Prinz laut amtlicher Nachrichtenagentur SPA in einem Telefonat mit Putin. Im Ukraine-Krieg müsse es eine "politische Lösung" geben.

"Heißer Draht" zwischen Washington und Moskau

Die Verteidigungsministerien der USA und Russlands haben einem US-Insider zufolge eine Direktverbindung aufgebaut, um "Fehleinschätzungen, militärische Zwischenfälle und Eskalationen" zu verhindern. Die Verbindung sei am 1. März eingerichtet worden, sagt ein hochrangiger US-Militärvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur Reuters. Zuerst hatte der Sender NBC über den "heißen Draht" berichtet. Nach Darstellung des Chefs des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, befinden sich sein Land und der Westen nicht in einem neuen "Kalten Krieg", sondern in einem "heißen".

Russischer Geheimdienstchef Sergej Naryschkin

Auch USA und Kanada gewähren Schutz

Zehntausende Ukrainer in den USA erhalten einen vorläufigen Schutzstatus. Sie müssen keine Abschiebung befürchten. "In diesen außergewöhnlichen Zeiten werden wir den ukrainischen Staatsangehörigen in den Vereinigten Staaten weiterhin unsere Unterstützung und unseren Schutz anbieten", erklärte Heimatschutzminister Alejandro N. Mayorkas. Die Regelung ist nach seinen Angaben zunächst auf anderthalb Jahre beschränkt.

Kanada zeigte sich bereit, eine "unbegrenzte Anzahl" ukrainischer Flüchtlinge aufzunehmen. Die meisten üblichen Visa-Bedingungen seien dafür außer Kraft gesetzt worden, teilte Einwanderungsminister Sean Fraser mit. Stattdessen habe sein Ministerium eine neue Visa-Kategorie eingeführt, die es dafür akzeptierten Ukrainern ermögliche, bis zu zwei Jahre lang in Kanada zu leben und zu arbeiten oder zu studieren.

Die EU-Staaten hatten sich bereits zuvor auf einen gemeinsamen Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geeinigt. Sie können damit auch ohne Asylantrag für bis zu drei Jahre in der Europäischen Union bleiben.

Blinken würdigt Mut der Ukrainer

US-Außenminister Antony Blinken hat sich mit einer Botschaft der Solidarität direkt an die Menschen in der Ukraine gewandt. "Lassen Sie mich einfach sagen, dass Sie die Welt inspirieren", so Blinken in einem auf Twitter veröffentlichtem Video mit ukrainischen Untertiteln. Die Welt sehe den "unglaublichen Mut", die "Unverwüstlichkeit" und "Entschlossenheit" der Ukrainerinnen und Ukrainer angesichts des russischen Angriffskriegs. "Sie erneuern unseren Glauben an die Demokratie, an die Freiheit, an die Fähigkeit des Friedens, über die Aggression zu triumphieren, an die Fähigkeit des Guten, über das Böse zu triumphieren", sagte Blinken weiter.

Russische Wissenschaftler schreiben Putin

In Russland haben fast 7000 Wissenschaftler und Akademiker einen offenen Brief an Präsident Wladimir Putin unterzeichnet. "Wir, russische Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten, protestieren aufs Schärfste gegen die militärische Invasion der Ukraine durch die russischen Streitkräfte", heißt es in dem Brief, der auf der Nachrichtenwebsite trv-science.ru veröffentlicht wurde. "Humanistische Werte sind das Fundament, auf dem die Wissenschaft aufgebaut ist", schreiben die Unterzeichner. Der Brief bezeichnete Russland auch als "militärischen Aggressor und dementsprechend als Schurkenstaat". Kein geopolitisches Interesse könne "diesen Tod und das Blutvergießen rechtfertigen". Ein Krieg werde nur "zum totalen Niedergang unseres Landes führen".

"Give Peace a Chance"

Aus Solidarität mit der Ukraine wollen zahlreiche Radiosender in Europa am Freitagmorgen den John-Lennon-Song "Give Peace a Chance" spielen. In mehr als 25 Ländern, darunter auch die Ukraine, soll das Lied um 08.45 Uhr MEZ laufen, wie die Europäische Rundfunkgemeinschaft (EBU) mitteilte.

wa/se (dpa, rtr, afp)