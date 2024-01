Lyubov Vasilivna will in ihrem Zuhause im Dorf Semeniwka bleiben. Die 70-Jährige wohnt gemeinsam mit ihren Tieren noch immer in dem Haus, in dem sie geboren wurde. Für sie ist das ein Grund, warum sie bleiben und nicht aus ihrem Heimatdorf in der Nähe der Frontstadt Awdijiwka in der östlichen Region Donezk evakuiert werden will.