Ukraine: Kriegsalltag und Widerstand in Kiew

Im Wald bei Kiew üben ukrainische Freiwillige den Umgang mit Waffen. Im Stadtzentrum öffnen wieder Schönheitssalons. "Tod ist ja ohnehin überall", beschreibt eine Kiewerin ihr Leben im Ukraine-Krieg und lässt sich die Nägel lackieren.

Ukraine: Krieg in der Kornkammer der Welt

Die Ukraine gehört zu den größten Produzenten für Weizen weltweit. Doch nicht im Krieg. Vor allem die Länder Nordafrikas sind auf die Lieferungen aus der Ukraine angewiesen. Sie befürchten Hungersnöte. Der ukrainische Agrarunternehmer Andrej Vaytenko weiß noch nicht, wie es in diesem Jahr weitergehen soll. Seine Saatgutfirma stellt ihre Produktion um, auf Kriegszeiten. Er müsse nun anbauen, was die Ukrainer selbst zum Überleben brauchen, sagt Vaytenko.

Bosnien-Herzegowina: serbische Nationalisten spalten das Land

Muslimische Bosnier fürchten einen neuen Krieg genau 30 Jahre nach dem Völkermord im Bosnienkrieg. Putin unterstützt serbische Nationalisten wie Milorad Dodik, der die Republika Srpska von Bosnien abspalten will.

Jusuf Trbic erinnert sich, wie die serbischen Kämpfer ihn damals in ihrer Gewalt hatten. Sie führten ihn die Straße hinunter, vorbei an einer Familie, die tot auf dem Boden lag. Das war zu Beginn des Bosnienkrieges - genau vor 30 Jahren. Er begann mit den Kriegsverbrechen Trbics Heimatstadt Bijeljina. Heute sind die Spannungen zwischen den serbischen, bosnischen und kroatische Volksgruppen in Bosnien immer noch groß, erzählt Trbic: "Die alten Geister lauern noch".

Belgien: Demokratie zum selber machen

In Eupen in Ostbelgien machen Bürger selbst Politik, zusammen mit dem Parlament. Die sogenannte Bürgerdemokratie weckt neue Talente. Das Experiment für mehr Demokratie und weniger Politikverdrossenheit soll bald zur Regel werden.

Großbritannien rettet afghanische Fußballspielerinnen

Flucht vor den Taliban: Das Frauen-Nachwuchsteam aus Afghanistan schaffte es in letzter Minute nach Großbritannien. Profisportlerinnen gelten dort jetzt als Ungläubige und sind in Lebensgefahr. Die spektakuläre Flucht koordinierten die afghanischen Fußball-Pionierinnen Khalida Popal, Kim Kardashian, der Fußballclub Leeds United, sowie ein orthodoxer Rabbi. Das Sportlerinnen flohen über Pakistan nach Großbritannien. Zuvor waren bereits zwei andere Frauenfußballteams nach Australien und nach Portugal evakuiert worden.

