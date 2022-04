DW Nachrichten

Ukraine-Krieg: Zwei Militärdoktrinen treffen aufeinander

An Ausrüstung und Soldaten ist Russland der Ukraine eigentlich weit überlegen. Doch die russische Invasion verläuft offenbar anders als vom Kreml gedacht. Das könnte an der Taktik des Militärs, an der Versorgung der Truppen und der Logistik liegen.