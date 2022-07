Ukraine-Krieg und Getreide: fünf Fakten

Welche Rolle spielt die Ukraine für die globale Ernährungssicherheit?

Die Ukraine ist einer der wichtigsten Getreideproduzenten der Welt - angebaut und ausgeführt werden vor allem Weizen, Mais und Gerste. Der Europäischen Kommission zufolge entfallen auf die Ukraine zehn Prozent des Weltweizenmarktes, 15 Prozent des Maismarktes und 13 Prozent des Gerstenmarktes. Sie ist zudem der wichtigste Akteur auf dem Markt für Sonnenblumenöl (über 50 Prozent des Welthandels).

Mais (Platz 1) und Weizen (Platz 2) sind gleichzeitig auch die weltweit am meisten angebauten Getreidesorten. Fällt ein wichtiger Exporteur wie die Ukraine aus, kann das gravierende Auswirkungen auf die globale Ernährungssicherheit haben.

Wer sind die größten Produzenten von Weizen, Mais und Gerste?

Laut einer Statistik des US-Landwirtschaftsministeriums war die Ukraine 2021/22 bezüglich Weizen mit 33 Millionen Tonnen der weltweit siebtgrößte Produzent. Mehr produzierten nur Australien, die USA, Russland, Indien, China - und auf Platz 1 die EU, wenn man die Länder des Staatenbunds zusammenzählt.

Bei Mais belegt die Ukraine den sechsten Platz. Mehr Mais wurde von Mitte 2021 bis Mitte 2022 nur in Argentinien, in der EU, in Brasilien, in China und - am meisten - in den USA angebaut. Bei Gerste ist die Ukraine der weltweit viertgrößte Produzent. Davor liegen Australien, Russland und auf dem ersten Platz die EU.

Wer importiert diese Getreide vor allem?

Die größten Weizenimporteure waren im Jahr 2020 laut dem "Observatory of Economic Complexity" (OEC), einer Visualisierungsseite für internationale Handelsdaten: Ägypten (5,2 Mrd. USD), China (3,47 Mrd. USD), die Türkei (2,44 Mrd. USD), Nigeria (2,15 Mrd. USD) und Indonesien (2,08 Mrd. USD). Größter Abnehmer für Weizen speziell aus der Ukraine war ebenfalls Ägypten, wie auch die folgende Grafik zeigt.

Bezüglich Mais waren 2018 die wichtigsten Importeure Mexiko (3,14 Mrd. USD), Japan (2,94 Mrd. USD), Südkorea (1,92 Mrd. USD), Vietnam (1,85 Mrd. USD) und Spanien (1,72 Mrd. USD). Jüngere Zahlen gibt es auf der Seite der OEC nicht. Große Abnehmer für Mais aus der Ukraine waren unter anderem die Niederlande, Spanien und China.

Bei Gerste zählten 2020 China (1,77 Mrd. USD), Saudi-Arabien (1,38 Mrd. USD), die Niederlande (512 Mio. USD), Belgien (369 Mio. USD) und Deutschland (307 Mio. USD) zu den wichtigsten Importländern. Größter Abnehmer für ukrainische Gerste war China.

Wie wirkt sich Russlands Krieg in der Ukraine auf den globalen Getreidemarkt aus?

Wegen der Blockade ukrainischer Häfen durch Russland blieben Getreidelieferungen ausgesetzt. Weltweit hatte das Ängste vor Engpässen geschürt und zwischenzeitlich zu einem starken Anstieg der Preise geführt. Bis Mitte Mai kletterten die Exportpreise für Weizen und Mais in nie erreichte Höhen – laut UN mit ernsthaften Folgen vor allem in Afrika, im Nahen Osten und in Asien, wo zuvor bereits die Corona-Pandemie und ihre Folgen die Ernährungslage nachhaltig verschlechtert hatten.

Doch seitdem entspannt sich der Getreidemarkt wieder. Die UN-Agrarorganisation FAO schätzt, dass trotz des Ukraine-Kriegs die Weltgetreideernte in diesem Jahr wahrscheinlich nur unwesentlich geringer ausfallen wird als 2021. Und die Aussicht auf die - nun erfolgte - Einigung zwischen der Ukraine und Russland hat die Hoffnungen auf neue ukrainische Getreideexporte steigen lassen.

Was bedeutet das neue Abkommen zwischen der Ukraine und Russland?

Im Zuge der in der Türkei erzielten Einigung sollen die derzeit in der Ukraine blockierten 20 bis 25 Millionen Tonnen Getreide endlich ausgeführt werden können. Auch die Ausfuhr russischen Getreides und Düngers - die im Zuge der Sanktionen gegen Russland beschränkt ist - soll wieder erleichtert werden.

Das Abkommen sieht unter anderem gesicherte Korridore im Schwarzen Meer zwischen der Ukraine und dem Bosporus vor. Darin befindliche Schiffe und beteiligte Häfen dürften dann nicht angegriffen werden. Die Ausfuhr des Getreides soll von einem Kontrollzentrum in Istanbul überwacht werden, das von den Vereinten Nationen geleitet und mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der Türkei besetzt sein soll.

Für die globale Nahrungssicherheit ist die Einigung zwischen der Ukraine und Russland eine gute und wichtige Nachricht. Deren Getreide wird auf dem Weltmarkt - vor allem in Asien und Afrika - dringend benötigt. Die Vereinten Nationen hatten im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zwischenzeitlich vor der größten Nahrungsmittelkrise seit Jahrzehnten gewarnt.