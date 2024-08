Russland setzt massivste Luftangriffe seit Kriegsbeginn fort

Russland überzieht seit Montag die Ukraine mit schweren Luftangriffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte Vergeltung an. In der russischen Grenzregion Belgorod gehen die Kämpfe weiter.

Russland hat die Ukraine die zweite Nacht in Folge mit schweren Luftangriffen überzogen. Dabei wurden nach ersten Überblicken der ukrainischen Behörden mindestens vier Menschen getötet. Zwei Menschen durch einen Raketentreffer auf ein Hotel in Krywyj Rih und mindestens zwei weitere durch Drohnenangriffe auf Saporischschja. 16 Menschen wurden verletzt.

Wegen des nächtlichen Luftalarms flüchteten sich nach Medienberichten 52.000 Menschen in Kiew in U-Bahnhöfe, die als Bunker dienen. Herabstürzende Trümmer lösten am östlichen Stadtrand der Millionenstadt Grasbrände aus. Alle Flugobjekte mit Ziel Kiew seien abgeschossen worden, teilte die Militärverwaltung des Kiewer Umlands mit.

Trotz der "effektiven Arbeit ukrainischer Luftabwehrsysteme" wurden vier Menschen getötet und 16 verletzt, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Bild: Stringer/REUTERS

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe konnten insgesamt 5 russische Marschflugkörper und 60 von 81 eingesetzten Drohnen abgefangen werden. Drei Hyperschallraketen Kinschal (Dolch) und zwei Raketen des Typs Iskander konnten nicht abgeschossen werden, wie Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk auf Telegram mitteilte. Treffer und Schäden gab es nach regionalen Behördenangaben auch in den Gebieten Sumy, Charkiw, Donezk, Cherson und Chmelnyzkyj.

Die Zahlen des ukrainischen Militärs sind nicht bis ins Detail überprüfbar, vermitteln aber einen weitgehend genauen Überblick über das Ausmaß eines Angriffs.

"Verbrechen gegen die Menschlichkeit"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb zu nach Angriffen im Onlinedienst X, dass man "Russland unzweifelhaft auf diese und alle anderen Attacken" antworten werde. "Verbrechen gegen die Menschlichkeit dürfen nicht ungestraft bleiben", sagte er weiter.

An der militärischen Antwort würden auch vom Westen gelieferte F-16-Kampfjets beteiligt sein, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Der ukrainische Präsident forderte die westlichen Verbündeten dazu auf, der Ukraine beim Abschuss russischer Drohnen und anderer Flugkörper zu helfen. "In den verschiedenen Regionen der Ukraine könnten wir viel mehr tun, um Leben zu schützen, wenn die Luftwaffe unserer europäischen Nachbarn mit unseren F-16 und unserer Luftabwehr zusammenarbeiten würde", argumentierte der ukrainische Präsident.

Am Montag hatte Russland einen Angriff mit 127 Raketen und Marschflugkörper sowie mehr als 100 Kampfdrohnen gegen die Ukraine geflogen. Das war die höchste vom ukrainischen Militär gemeldete Zahl in zweieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine.

Zerstörung ukrainischer Energieversorgung

Die Attacke richtete sich nach Einschätzung von Beobachtern erneut vor allem gegen das Energiesystem der Ukraine. Über Treffer auf militärische Ziele informiert die Ukraine nicht. Nach unbestätigten Berichten könnte die Luftwaffenbasis Starokostjantyniw im westlichen Gebiet Chmelnyzkyj ein Ziel gewesen sein.

Die Angriffsserie sei der "Beginn einer neuen Vernichtungskampagne gegen die ukrainische Energieinfrastruktur", sagte auch SPD-Außenpolitikers Michael Roth. Damit solle zum einen die ukrainische Rüstungsproduktion lahmgelegt werden, zum andere solle damit eine neue Fluchtbewegung in die EU ausgelöst werden, erklärte Roth auf dem Portal Politico.

Sorge um Atomkraftwerk in Kursk

In dem umkämpften russischen Gebiet Kursk steht auch ein Atomkraftwerk, das Moskau durch die ukrainischen Angriffe in Gefahr sieht. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will sich am Dienstag mit einem Team vor Ort ein Bild von der Lage machen. Angesichts der Kämpfe in der Nähe des Atommeilers sei die Situation als "ernst" einzustufen, sagte der Generaldirektor.

Das AKW in der Stadt Kurtschatow liegt etwa 30 Kilometer entfernt vom äußersten belegten Vorstoß der Ukrainer. Tausende ukrainische Soldaten waren in einem Überraschungsangriff am 6. August in der Region Kursk eingerückt. Russland wirft der Ukraine vor, die Anlage wiederholt angegriffen zu haben. Die Regierung in Kiew hat sich dazu bisher nicht offiziell geäußert.

Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi (Archivbild) Bild: Eugene Hoshiko/AP/dpa/picture alliance

Grossi hat bereits mehrfach das russisch besetzte AKW Saporischschja in der Ukraine besucht und dort ein IAEA-Team stationiert. Die ständige Präsenz der internationalen Fachleute dient nicht nur der Beobachtung der Lage, sondern auch dazu, von Kampfhandlungen abzuschrecken, die eine Atomkatastrophe auslösen könnten.

Weitere Kämpfe in Belgorod

Indes versuchen Ukrainische Truppen die Grenze zur Region Belgorod zu durchbrechen. Rund 500 ukrainische Soldaten griffen Kontrollpunkte in Nechotejewka und Schebekino an, hieß es auf dem russischen Telegramkanal Mesch. In beiden Gebieten werde gekämpft.

"Es gibt Informationen, wonach der Feind versucht, die Grenze in der Region Belgorod zu überqueren", teilte der örtliche Regionalgouvaneur, Wjatscheslaw Gladkow, im Onlinedienst Telegram mit. Laut dem russischen Verteidigungsministerium sei die Lage an der Grenze weiterhin schwierig, aber "unter Kontrolle", fügte er hinzu.

