Ukraine-Krieg: Gerettet aus einem Albtraum

Erste Stärkung

In einer Anlaufstation in Saporischschja können sich die Menschen aus Mariupol stärken. Für die meisten ist es die erste richtige Mahlzeit nach Wochen in den dunklen Kellern des Azovstal-Geländes. Dort gab es kaum Licht, Nahrung, Wasser, Windeln oder Hygieneartikel, ebenso fehlte es an Medikamenten.