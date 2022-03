Fokus Europa

Ukraine: Kinder im Krieg

Putins Krieg traumatisiert die Kinder in der Ukraine. Sie haben Panik vor dem Beschuss der Russen, ständig Sorge um ihre Familien, Angst vor dem Tod. Viele Ukrainer schicken ihre Kinder in den Westen. So ist derzeit rund jeder zweite Flüchtling ein Kind.