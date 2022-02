DW Nachrichten

Ukraine: Junge Generation zwischen Friedenswunsch und Kriegsfurcht

Die Erfahrung in der Ukraine, in einem Krieg gekämpft oder ihn miterlebt zu haben, ist groß. Die junge Generation in der Ukraine eint der Wunsch nach Frieden und Stabilität. Doch sie ist gespalten in der Frage, wie sie auf einen Angriff Russlands reagieren soll.