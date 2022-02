Ukraine: Glanz und Elend in Odessa

Eine moderne Ukraine, die sich am Westen orientiert, wünscht sich die 27-jährige Miss Earth aus Odessa. Diana Mironenko hat aber auch Familie in Russland. Ihre Identität ist geprägt von zwei Nationen auf Konfrontationskurs. So ist das auch bei der alleinerziehenden Krankenschwester Olga. 2014 ist sie mit ihren beiden Söhnen und ihrer Mutter aus dem besetzten Donbass hierher geflohen. Doch sie kommt nicht zur Ruhe. Sie wünscht sich, das Trauma des Krieges nicht noch einmal durchleben zu müssen.

Polen: Geimpft und geächtet

In einem Dorf in Polen lassen sich viele Menschen nur heimlich impfen. Ihre Angst vor den vielen Impfgegnern, die die Pandemie lautstark und aggressiv leugnen, ist zu groß. Der Gemeindepräsident und eine Ärztin stehen auf verlorenem Posten.

In Czarny Dunajec, im äußersten Süden Polens scheint es keine Pandemie zu geben. Masken sind hier selten. Von Corona-Impfungen wollen die meisten nichts wissen. Gerade mal 22 Prozent der Menschen hier haben eine Covid-Immunisierung. Die Szene der Impfgegner wirbt mit mannshohen Plakaten, auf denen von Medizinexperimenten die Rede ist.

Frankreich: Gefährliche Flucht über die Alpen

Von Italien aus überqueren Migranten nachts die Alpen in Richtung Frankreich. Tausende riskieren dabei ihr Leben und müssen sich vor der französischen Grenzpolizei verstecken. Bewohner der französischen Gemeinde Montgenèvre haben die "Berghütte Solidarität" für die Geflüchteten eingerichtet. Freiwillige leisten Erste Hilfe bei Erfrierungen und bieten erschöpften Flüchtlinge und Migranten heiße Getränke und Betten zum Ausruhen. Mehr als 15 000 Menschen, die über die Berge kamen, haben sie bereits beherbergt.

Rumänien: Milliardengeschäft Müll

Rumäniens Hauptstadt Bukarest versinkt im giftigen Rauch von verbranntem Müll aus Deutschland. Autoreifen, Batterien, sogar Asbest wird nicht recycelt, sondern vergraben oder verbrannt. Ein lukratives Geschäft gegen das nun international ermittelt wird.

Octavian Berceanu, früher Kommissar der rumänischen Umweltpolizist ist den Müllschmugglern auf der Spur. Der Klima-Aktivist ist sich sicher: "Das sind Strukturen von organisierter Kriminalität!" Auch der rumänische Staatsanwalt Teodor Nita ermittelt in Sachen Müll-Mafia, gemeinsam mit der europäischen Polizeibehörde Europol. Doch den beteiligten Unternehmen, Vermittlern und Abnehmern konkretes Fehlverhalten nachzuweisen, ist nicht leicht.

Türkei: Inflation und Skizirkus

Weil die türkische Lira so schwach ist, machen wohlhabende Türken gerade bevorzugt im eigenen Land Skiurlaub. Die Hotels sind ausgebucht. Purer Luxus. Im Tal dagegen wächst die Not der ärmeren Bevölkerung angesichts explodierender Lebensmittelpreise.

Der ständige Druck von Staatschef Erdogan auf die Zentralbank, die Zinsen zu senken, hat zu einem dramatischen Kursverfall der Lira geführt. Die Folge: satte 49% Inflation - offiziell. Experten schätzen die Teuerung längst auf über 80%.

Sendezeiten:

DW Deutsch

MI 23.02.2022 – 20:00 UTC

MI 23.02.2022 – 23:30 UTC

DO 24.02.2022 – 05:30 UTC

DO 24.02.2022 – 08:03 UTC

DO 24.02.2022 – 11:30 UTC

DO 24.02.2022 – 15:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

MI 23.02.2022 – 21:30 UTC

DO 24.02.2022 – 02:45 UTC

DO 24.02.2022 – 10:00 UTC

DO 24.02.2022 – 20:00 UTC

FR 25.02.2022 – 17:03 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3