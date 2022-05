Geteiltes Leid

Drei verletzte ukrainische Soldaten sitzen auf einer Bank in einem Krankenhaus in Bakhmut. Die Hauptaufgabe des Krankenhauses besteht darin, die Verwundeten so weit zu "stabilisieren", bis sie zur Weiterbehandlung in weiter entfernte Krankenhäuser im Westen der Ukraine verlegt werden können.