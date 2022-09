DW Nachrichten

Ukraine: Flucht vor Krieg und nuklearer Gefahr

In Saporischschja kommen immer mehr Menschen an, die geflohen sind vor dem Krieg im Süden der Ukraine – und aus den Dörfern und Städten rund um das Atomkraftwerk in Enerhodar, wo immer noch jederzeit ein nuklearer Zwischenfall geschehen kann.