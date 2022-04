Ukraine aktuell: Biden sagt Ukraine weitere Waffen- und Wirtschaftshilfe zu

US-Präsident Joe Biden kündigt weitere 1,3 Milliarden Dollar für Waffenlieferungen und Bezahlung von Gehältern in der Ukraine an. In der umkämpften Hafenstadt Mariupol belagert Moskau jetzt das Stahlwerk. Ein Überblick.