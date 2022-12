DW Nachrichten

Ukraine: Der mühsame Weg über die Frontlinie

Wer von den russisch besetzten Gebiete in der Ukraine auf ukrainisches Gebiet wechseln will, hat es schwer. Es gibt nur einen Checkpoint in der Nähe von Saporischschja, an dem die Frontlinie überquert werden kann. Von dort berichtet die Deutsche Welle.