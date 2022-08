DW Nachrichten

Ukraine begeht Unabhängigkeitstag

Vor 31 Jahren erklärte die Ukraine sich von der Sowjetunion unabhängig, jährlich am 24. August wird dies gefeiert. In diesem Jahr wurden Großveranstaltungen aus Angst vor russischen Angriffen verboten. Vor genau sechs Monaten ist Putins Armee in die Ukraine einmarschiert.