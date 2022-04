DW Nachrichten

Ukraine befürchtet russische Offensive im Südosten

Die Regierung in Kiew ruft die Bewohner im Osten der Ukraine zur Flucht auf. Und in der Nähe von Kiew wird immer deutlicher, dass wohl nicht nur in Butscha, sondern auch in anderen Orten Gräueltaten an den Bewohnern verübt wurden.