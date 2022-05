Ukraine: Auslandskämpfer gegen Putin

Tausende Ausländer kämpfen in der Ukraine gegen russische Truppen. Viele sind tausende Kilometer weit angereist. Ein Einsatz, bei dem die Rückreise nicht garantiert ist.

Polen: Ein Land an der Grenze

Mehr als 2,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge bringen Polen an seine Grenzen. Langsam wird der Wohnraum knapp und die ehrenamtlichen Helfer sind erschöpft.

Italien: Weizen oder Energie

Auf Sizilien fehlen wegen Solaranlagen und Windparks jetzt Anbauflächen für Weizen. Durch den Ukrainekrieg wird das Problem massiv verschärft.

