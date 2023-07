Ukraine: Angriff hinter der Front

Die Ukraine bildet neue Soldaten nahe der Kriegsfront aus. Dort sind sie vor russischen Angriffen nicht sicher – auch ein Kamerateam der Deutschen Welle wird verletzt.

Bild: Max Lomakin/DW

Lettland: Die singende Revolution

Seine Kultur half Lettland, die Zeit als Sowjetstaat zu überstehen. Nun eint ein großes Gesangs - und Tanzfest das Land in schwierigen Zeiten.

Bild: SWR

Dänemark: Ungebrochene Walfangtradition

Jedes Jahr werden auf den Färöer-Inseln bei einer Treibjagd mit Lanzen hunderte Grindwale getötet. Warum halten die Inselbewohner an dieser Tradition fest?

Bild: Patrick Pleul/picture-alliance/dpa

Deutschland: Was rettet den Spreewald?

Noch ist der Spreewald ein Paradies mit Kanälen, Touristen und Tradition. Doch das könnte sich ändern. Denn wenn Deutschland den Braunkohleabbau beendet, wird kein Grundwasser mehr in das Gebiet gepumpt. Mit Folgen sogar für die Hauptstadt Berlin.

Bild: ZDF

Großbritannien: Nachts in der Royal Albert Hall

Einmal im Monat erklingen in London um Mitternacht in der Royal Albert Hall Orgelklänge. Verantwortlich dafür ist #playlikeagirl.

