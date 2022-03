Ukraine aktuell: Zweiter Evakuierungsversuch in Mariupol

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Erneute Waffenruhe für Mariupol angekündigt

Staatspräsident Selenskyj ruft Bürger zum Widerstand auf

Ukrainischer Außenminister richtet Bitte an seinen US-Kollegen

Mariupol sieht sich "humanitärer Blockade" ausgesetzt

Israels Premier trifft erst Putin in Moskau, dann Scholz in Berlin

Die ukrainische Hafenstadt Mariupol startet am Sonntag ab 12.00 Uhr Ortszeit einen erneuten Versuch, ihre Einwohner über humanitäre Korridore in Sicherheit zu bringen. Es sei eine elfstündige Waffenruhe mit den russischen Truppen vereinbart worden, die die Stadt belagern, teilten die örtlichen Behörden im Messenger-Dienst Telegram mit.

Auch die prorussischen Separatisten hatten bereits angekündigt, dass erneut versucht werden solle, Menschen über einen humanitären Korridor aus der besonders umkämpften Großstadt am Asowschen Meer in Sicherheit zu bringen. Eine Feuerpause für einen humanitären Korridor am Samstag wurde nicht eingehalten, wofür sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich machten.

Mariupol und Wolnowacha: Kein humanitärer Korridor Raus aus Mariupol Russland hatte für die eingekesselten ukrainischen Städte Mariupol und Wolnowacha für Samstag eine Feuerpause und einen humanitären Korridor angekündigt. Doch schon am frühen Nachmittag waren alle Hoffnungen verflogen: Das Moskauer Verteidigungsministerium verkündete, die Ukrainer hätten die Möglichkeit nicht genutzt, um sich in Sicherheit zu bringen.

Mariupol und Wolnowacha: Kein humanitärer Korridor Medikamente und Lebensmittel fehlen Von "unerbittlichen Angriffen" der russischer Seite hatte Mariupols Bürgermeister Wadym Bojtschenko vor der angekündigten Feuerpause gesprochen. Er hatte gehofft, dass durch den humanitären Korridor auch Lebensmittel und Medikamente in die Stadt gebracht und wichtige Infrastruktur wieder instandgesetzt werden könnte.

Mariupol und Wolnowacha: Kein humanitärer Korridor Wolnowacha - abgeschnitten von der Außenwelt Auch die Infrastruktur von Wolnowacha mit rund 20.000 Einwohnern wurde durch russische Angriffe stark getroffen. Die Kleinstadt steht seit Tagen ebenfalls unter dem militärischen Druck der vorrückenden russischen Armee. (Anm. der Red: Dieses Bild von Wolnowacha wird über dpa von der russischen Staatsagentur TASS zur Verfügung gestellt.)

Mariupol und Wolnowacha: Kein humanitärer Korridor Raus aus Wolnowacha "Die humanitären Korridore und Wege sind mit der ukrainischen Seite abgestimmt“, hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt. Zivilisten aus beiden Städten sollten während der Feuerpause auch mit privaten Fahrzeugen ihre Heimat verlassen können. (Anm. der Red: Dieses Bild von Wolnowacha wird über dpa von der russischen Staatsagentur TASS zur Verfügung gestellt.)

Mariupol und Wolnowacha: Kein humanitärer Korridor Luftschutzkeller im Sportzentrum Der Bürgermeister Mariupols hatte von einer Blockade der Stadt gesprochen. Ukrainische Kräfte hätten die "Eindringlinge" auch in der zweiten Woche des Krieges nicht in die Stadt gelassen. Die Bevölkerung hat sich derweil in improvisierten Bunkern versucht vor den Angriffen zu schützen.

Mariupol und Wolnowacha: Kein humanitärer Korridor Vorwurf: Angriffe auf Krankenhäuser Der stellvertretende Bürgermeiste von Mariupol, Sergej Orlow, warf den russischen Streitkräften auch Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser vor.

Mariupol und Wolnowacha: Kein humanitärer Korridor An der Frontlinie Mariupol liegt in der Nähe der früheren Frontlinie zwischen pro-russischen Separatisten aus der Ostukraine und der ukrainischen Armee. Die Einnahme der Hafenstadt würde einen Zusammenschluss der russischen Truppen mit Einheiten aus der Krim und dem Donbass ermöglichen. Autorin/Autor: Diana Hodali



Die Situation in Mariupol ist nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) "katastrophal". Sie verschlimmere sich "von Tag zu Tag", sagte der MSF-Notfallkoordinator in der Ukraine, Laurent Ligozat. Es sei "unerlässlich", dass die Zivilbevölkerung über einen humanitären Korridor aus der Stadt geholt werde.

Mariupols Bürgermeister Wadym Boitschenko sprach von einer "humanitären Blockade" durch russische Einheiten. Diese hätten alle 15 Stromleitungen in die Stadt ausgeschaltet. Da die Heizkraftwerke für ihren Betrieb Strom benötigten, sitze man auch in der Kälte. Auch der Mobilfunk funktioniere ohne Strom nicht. Noch vor Beginn des Krieges sei die Hauptwasserleitung abgetrennt worden, und nach fünf Kriegstagen habe man auch die Reservewasserversorgung verloren. Es gehe um nichts anderes, als die "Ukraine von den Ukrainern zu befreien, so sehe ich das", sagte Boitschenko.

"Wir müssen kämpfen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute dazu aufgerufen, russische Truppen aus dem Land zu vertreiben. "Wir müssen nach draußen gehen! Wir müssen kämpfen! Wann immer sich eine Gelegenheit bietet", sagte Selenskyj in einer weiteren Videobotschaft am Samstagabend. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sollten wie in Cherson, Berdjansk oder Melitopol "dieses Übel aus unseren Städten vertreiben". Aus den von Selenskyj genannten ukrainischen Orten gab es in den vergangenen Tagen Berichte darüber, dass sich unbewaffnete Menschen russischen Einheiten entgegenstellten. Da die Menschen dies getan hätten, sei die Besatzung nur eine vorübergehende, meinte Selenskyj.

Er wandte sich zudem auf Russisch an die Bürger der selbst proklamierten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten des Landes. "Wenn sie Euer Gedächtnis nicht durch Propaganda ausradiert haben, Eure Augen nicht vor Angst geschlossen sind - kämpft, für Eure Rechte, Freiheit, die Ukraine." Ihm sei bewusst, dass viele Menschen dort dächten, die Ukraine hasse sie und Kiew zerstöre ihre Städte. "Aber vergleicht Donezk nach acht Jahren Krieg mit Charkiw nach acht Tagen Krieg", rief Selenskyj sie auf.

Von russischer Seite hieß es, die Armee und die von ihr unterstützten Separatisten seien im Osten weiter auf dem Vormarsch. Bei den Angriffen hätten sich die russischen Streitkräfte elf Kilometer weit ins Landesinnere bewegt. Fünf weitere Ortschaften seien unter Kontrolle gebracht worden, teilte das Verteidigungsministerium in seinem täglichen Bulletin mit. Die prorussischen Rebellen in den Regionen Luhansk und Donezk brachten demnach insgesamt elf Ortschaften unter ihre Kontrolle. Kremlchef Wladimir Putin hatte bei dem Einmarsch in die Ukraine angekündigt, dass die Gebiete Donezk und Luhansk vollständig eingenommen werden sollen.

Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Lage in seinem Land telefonierte Selenskyj erneut mit seinem US-Kollegen Joe Biden. In dem Gespräch sei es um "Sicherheitsfragen, finanzielle Unterstützung für die Ukraine und die Fortsetzung von Sanktionen gegen Russland" gegangen, twitterte Selenskyj. Das Weiße Haus erklärte, Biden habe in dem 30-minütigen Telefonat die Schritte hervorgehoben, welche die USA und ihre Verbündeten unternommen hätten, "um die Kosten Russlands für seine Aggression in der Ukraine zu erhöhen".

Kuleba fordert Aufrüstung der Ukraine

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat seinen US-Kollegen Antony Blinken um weitere militärische Unterstützung gebeten. Die Ukraine benötige dringend Kampfflugzeuge und Luftabwehrsysteme, erklärte er bei einem Treffen mit Blinken an der polnisch-ukrainischen Grenze, das unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfand. "Ich hoffe, dass das ukrainische Volk dies als ein klares Zeichen dafür sehen kann, dass wir Freunde haben, die uns im wahrsten Sinne des Wortes zur Seite stehen", sagte Kuleba.

Zugleich kritisierte er die Absage der NATO, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten. Das westliche Militärbündnis hatte am Freitag erklärt, dass ein solcher Schritt einen direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland eröffnen würde, der eine weitere Eskalation des Krieges zur Folge hätte. Unabhängig davon betonte Blinken, die Unterstützung für die Ukraine werde nicht nur fortgesetzt - "sie wird zunehmen".

Antony Blinken (l.) und Dmytro Kuleba am Grenzübergang Korczowa-Krakovets

Freiwilligenbataillone haben Zulauf

Seit Ausbruch des Krieges gegen Russland haben sich nach Angaben aus Kiew bereits mehr als 100.000 Menschen der ukrainischen Territorialverteidigung angeschlossen. Die Freiwilligenbataillone sollten auch nach Ende des Kriegs nicht aufgelöst, sondern in die Verteidigungsstrukturen des Landes integriert werden, sagte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar. Unabhängig überprüfen ließ sich die von ihr genannte Zahl nicht.

"Gesamte Nation zum Kampf mobilisiert"

Marcin Buzanski, leitender Berater beim Warschauer Sicherheitsforum (WSF), sagte der DW: "Es gab keine Sekunde lang Zweifel, dass die Ukrainer bis zum Ende kämpfen werden." Es sei klar, dass "die gesamte ukrainische Nation in diesem Moment zum Kampf mobilisiert ist". Diese Mobilisierung sei "ein Zeichen dafür, dass die Ukraine nicht aufgeben wird", fügte Buzanski hinzu.

Wolodymyr Selenskyj

Mit Blick auf gegen Russland gerichtete Sanktionen meinte Buzanski vom WSF, diese seien "nicht so stark, wie sie sein könnten". "Es gibt immer noch Oligarchen, die nicht sanktioniert werden. Es gibt immer noch Energielieferungen. Es wird immer noch Öl gekauft. Das muss sofort aufhören."

Neue Verhandlungen am Montag geplant

Eine dritte Runde der Gespräche zwischen der Ukraine und Russland soll Anfang kommender Woche stattfinden. Das teilte der Leiter der ukrainischen Delegation, David Arachamija, per Facebook-Nachricht mit. Später sagte der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki im Staatsfernsehen: "Die dritte Runde kann wirklich in den nächsten Tagen stattfinden. Möglich ist es am Montag, dem 7. (März)." Zunächst war mit weiteren Gesprächen bereits an diesem Wochenende gerechnet worden.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatten sich beide Seiten am Donnerstag auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus Kampfgebieten herausholen zu können. Am Samstag aber scheiterte die Evakuierungsaktion aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol, wofür sich beide Kriegsparteien gegenseitig die Schuld gaben. Russland gab daraufhin am Samstagabend bekannt, die Angriffe auf Mariupol und auch auf die Stadt Wolnowacha fortzusetzen.

Israels Premier auf Vermittlungsmission

Nach seinem unangekündigten Besuch in Moskau ist Israels Ministerpräsident Naftali Bennett überraschend nach Berlin gereist, wo ihn Bundeskanzler Olaf Scholz am späten Samstagabend im Kanzleramt empfing.

Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte, informierte Bennett den Kanzler über die Unterredung, die er am Samstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte. Scholz und der israelische Regierungschef hätten vereinbart, "in der Angelegenheit weiterhin eng in Kontakt zu bleiben - gemeinsames Ziel bleibe es, den Krieg in der Ukraine so schnell wie irgend möglich zu beenden", berichtete Hebestreit in der Nacht zum Sonntag.

Naftali Bennett (l.) mit Olaf Scholz im Kanzleramt

AA aktualisiert Sicherheitshinweise

Angesichts der Verschärfung der Mediengesetze in Russland rät das Auswärtige Amt (AA) auch bei anderen öffentlichen Bekundungen zu Vorsicht. "Auch private Äußerungen in sozialen Medien können nach diesem neuen Gesetz in der Russischen Föderation mit unberechenbaren persönlichen Risiken verbunden sein", heißt es in aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen für Russland. "Es wird zu äußerster Zurückhaltung oder alternativ zur Ausreise geraten." Seit Samstag gelte das neue Gesetz, das "die willkürliche Verhängung hoher Haftstrafen für öffentliche Äußerungen ermöglicht", erläutert das AA. Als Reaktion darauf haben mehrere internationale Medien ihre Arbeit in Russland ganz oder teilweise eingestellt.

Faeser: "Wir wollen Leben retten"

Deutschland will Flüchtlinge aus der Ukraine unabhängig von ihrer Nationalität aufnehmen. "Wir wollen Leben retten. Das hängt nicht vom Pass ab", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser der Zeitung "Bild am Sonntag". Der allergrößte Teil der Geflüchteten seien Ukrainerinnen und Ukrainer. Menschen aus anderen Staaten, die in der Ukraine schon ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hatten, brächten diesen Status mit, erläuterte die sozialdemokratische Politikerin: "Auch sie müssen kein aufwändiges Asylverfahren durchlaufen." Einen "Kontrollverlust" bei der Einreise wie 2015 werde es nicht geben, fügte Faeser hinzu.

Nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) könnten bis zu 225.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine Schutz in Deutschland suchen. Laut Vereinten Nationen flohen bisher schon mehr als 1,3 Millionen Menschen aus der Ukraine, die meisten wurden vom Nachbarland Polen aufgenommen.

Video ansehen 02:57 Ukraine-Krieg: Das Leid der Kinder

Visa und Mastercard ziehen sich zurück

Nach zahlreichen anderen westlichen Unternehmen setzen auch die beiden weltgrößten Kreditkartenanbieter ihre Geschäfte in Russland aus. Mastercard begründete den Schritt mit der "beispiellosen Natur des derzeitigen Konflikts und dem ungewissen wirtschaftlichen Umfeld" in Russland. Visa erklärte, es werde mit "sofortiger Wirkung" mit seinen "Klienten und Partnern in Russland zusammenarbeiten, um über die kommenden Tage alle Visa-Transaktionen einzustellen". Danach würden in Russland ausgestellte Karten nicht mehr im Ausland funktionieren. Kreditkarten, die von Finanzinstituten außerhalb des Landes ausgestellt wurden, könnten in Russland nicht mehr eingesetzt werden. Mastercard kündigte identische Schritte an.

Shell will Ukraine-Fonds unterstützen

Der Shell-Konzern hat angekündigt, Gewinne im Zusammenhang mit Käufen von russischem Rohöl in einen humanitären Fonds für die Ukraine einzuzahlen. Das Unternehmen hatte am Freitag russisches Öl zu einem rekordgünstigen Preis erstanden. Das Geschäft verstieß nicht gegen westliche Sanktionen. Der ukrainische Außenminister Kuleba fragte Shell daraufhin aber auf Twitter, ob "russisches Öl für Sie nicht nach ukrainischem Blut riecht". Der Konzern betonte, zwar werde man wo immer möglich nach Alternativen zu russischem Öl suchen. Dies werde angesichts der Bedeutung des Landes für den Weltmarkt jedoch nicht sofort geschehen können.

wa/kle/djo/fab (dpa, afp, rtr, kna)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert