Ukraine aktuell: Zwei weitere Patriots aus Deutschland

Das Wichtigste in Kürze:

Zwei weitere Patriot-Systeme aus Deutschland

Selenskyj fordert noch mehr Waffen

Rheinmetall profitiert

Neue US-Sanktionen gegen Belarus

Die Flugabwehr der Ukraine ist mit zwei weiteren Abschussrampen des Flugabwehrsystems "Patriot" aus Deutschland gestärkt worden. Das geht aus der offiziellen Liste militärischer Hilfen für das von Russland angegriffene Land hervor. Die Bundesregierung aktualisiert die Liste wöchentlich.

Für die Ukraine sind die in den USA gebauten "Patriot"-Systeme besonders wertvoll, weil sie nach Kiewer Angaben schon mehrmals russische Hyperschallraketen abgefangen haben. Zu den neuen deutschen Lieferungen zählen auch zehn weitere Mehrzweckkettenfahrzeuge "Bandvagn 206", sechs Schwerlastsattelzüge sowie etwa 6000 Schuss Nebelmunition für Artilleriegeschütze mit Kaliber 155 Millimeter. Weiter stellte Deutschland Maschinengewehre, Schießbrillen, Ferngläser und Material zum Minenräumen zur Verfügung.

Ukraine braucht noch mehr Flugabwehrwaffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lieferung der deutschen Patriot-Systeme ausdrücklich gewürdigt. "Das bringt uns der Schaffung eines vollwertigen Luftschutzschilds für die Ukraine definitiv näher", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert mehr Waffen für die Luftabwehr seines Landes Bild: Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

Trotzdem brauche sein Land noch viel mehr Waffen zur Abwehr russischer Luftangriffe. Selenskyj erwartet nach eigenen Worten auch Fortschritte in dem Vorhaben, die ukrainische Luftwaffe mit westlichen Kampfjets F-16 auszustatten.

In seinem Angriffskrieg bombardiert Russland die Ukraine immer wieder mit Marschflugkörpern, Raketen und Drohnen. Die ukrainische Luftabwehr hat sich mit internationaler Hilfe stark verbessert. Die Hauptstadt Kiew gilt mittlerweile als gut geschützt. In anderen Städten und an der Front ist die Abwehr russischer Angriffe aus der Luft schwieriger.

Rheinmetall profitiert

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall ist weiter auf Wachstumskurs. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ist die Nachfrage nach Rüstungsgütern in NATO-Staaten deutlich gestiegen, davon profitiert Deutschlands größter Waffenhersteller deutlich. Das wurde schon vor der Bekanntgabe der Zahlen für das zweite Quartal dieses Jahres an diesem Donnerstag bekannt. Hinzu kommen direkte Lieferungen an die Ukraine, die von der Bundesregierung bezahlt werden, etwa für Munition und Panzer.

Gute Quartalszahlen dank des Ukraine-Kriegs: Firmenzentrale des Rüstungs- und Autozulieferungskonzerns Rheinmetall Bild: Federico Gambarini/dpa

Für dieses Jahr rechnet die Firma, die weltweit rund 28.500 Beschäftigte hat, mit Erlösen von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro. In der Mitte der Spanne wäre das ein Anstieg um gut 17 Prozent.

Neue Sanktionen gegen Belarus durch die USA und Kanada

Drei Jahre nach der gewaltsamen Niederschlagung der Massenproteste in Belarus durch Machthaber Alexander Lukaschenko haben die USA weitere Sanktionen gegen das Land verhängt. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, würden Geschäftsbeziehungen mit der staatlichen Fluggesellschaft Belavia unter Strafe gestellt. Zudem werde 101 belarussischen Beamten, Richtern sowie weiteren für die Untergrabung der Demokratie Verantwortlichen die Einreise verweigert.

Lukaschenko, der als engster Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, war bei der Präsidentenwahl in Belarus im August 2020 nach offiziellem Ergebnis für seine sechste Amtszeit bestätigt worden. Das löste Massenproteste aus, die jedoch brutal niedergeschlagen wurden.

Enge Verbündete: Lukaschenko (li.) und Putin (im Juli in St. Petersburg) Bild: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Zeitgleich zu den neuen US-Sanktionen kündigte auch Kanada neue Strafmaßnahmen gegen Belarus an. Es seien abgestimmte Schritte der Europäischen Union, Großbritanniens und Neuseelands geplant, hieß es aus dem kanadischen Außenministerium. Es könne keine Straffreiheit für Menschenrechtsverletzer geben, sagte Außenministerin Melanie Joly. Zudem werde die Unterstützung "des belarussischen Regimes für die dreisten Handlungen der russischen Führung nicht ungestraft bleiben".

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und wegen der Unterdrückung der belarussischen Opposition hat die EU seit 2020 bereits mehrfach Sanktionen gegen die Führung in Minsk verhängt.

mak/AR (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.