Ukraine Aktuell: Zwei US-Minister offenbar in Kiew

Das Wichtigste in Kürze:

US-Minister Blinken und Austin offenbar in Kiew

Asovstal-Stahlwerk in Mariupol wieder unter Beschuss

EU plant Sanktionen auf russisches Öl

OSZE fordert Freilassung von vier gefangenen Mitarbeitern

Nach ukrainischen Berichten befinden sich US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin aktuell zu Gesprächen in Kiew. Die beiden Minister träfen sich in der Hauptstadt mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagte sein Berater Olexij Arestowitsch in einem Videointerview. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Auf ein Treffen mit hochrangigen US-Ministern hat Präsident Wolodymyr Selenskyj lange hingearbeitet

Am Samstag hatte die ukrainische Seite bekannt gegeben, dass die beiden amerikanischen Regierungsvertreter am Sonntag in die ukrainische Hauptstadt reisen würden. Selenskyj hat angekündigt, sie um mächtigere Waffen im Krieg gegen Russland zu bitten.

Die US-Regierung hat den Besuch in Kiew bisher nicht bestätigt. Besuche hochrangiger Regierungsmitglieder in einem Krisen- oder Kriegsgebiet werden von der US-Regierung wegen der hohen Sicherheitsanforderungen zuvor meist geheim gehalten.

Asov-Stahlwerk in Mariupol wieder unter Beschuss

Russland setzt laut ukrainischen Angaben seine Angriffe auf das belagerte Stahlwerk in der umkämpften und großteils zerstörten Hafenstad Mariupol fort. Das von ukrainischen Kämpfern gehaltene Werk Asovstal liege unter kontinuierlichem Beschuss, schrieb Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter. Es werde mit schweren Bomben aus der Luft und Artillerie angegriffen. Russland hat die in dem Stahlwerk ausharrenden Soldaten der Ukraine wiederholt zur Kapitulation aufgefordert.

Dieses von ukrainischer Seite veröffentliche Bild soll Soldaten und Zivilisten in den Bunkern des Asov-Stahlwerks zeigen, verifizieren lässt sich das nicht

Kiew hat Moskau angesichts der schwierigen Lage der in dem Stahlwerk eingeschlossenen Kämpfer und Zivilisten Verhandlungen angeboten. Bei einer "Sonderrunde" könne über den Austausch von Militär gesprochen werden, teilte Podoljak auf Twitter mit.

Krywyj Rih bereitet sich auf russische Attacke vor

Die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Krywyj Rih, bereitet sich auf einen Angriff russischer Truppen vor. Die ukrainischen Streitkräfte rechneten mit einer Offensive in den kommenden Tagen, schrieb der örtliche Militärchef Oleksandr Wilkul im Online-Dienst Telegram. Man habe mehrstufige Verteidigungslinien aufgebaut und versuche, Zivilisten aus gefährdeten Gebieten zu bringen. Krywyj Rih ist unter anderem dank der Einsenerz-Förderung ein wichtiges Industriezentrum für die Ukraine. Die Stadt liegt nördlich von Cherson, das als erste große Stadt schon zu Beginn des Krieges von russischen Truppen besetzt wurde. In den vergangenen Wochen wurde die Stadt wiederholt Ziel von Raketenangriffen.

EU plant Sanktionen auf russisches Öl

Die Europäische Union bereitet weitere Sanktionen gegen Russland vor. "Wir arbeiten an einem sechsten Sanktionspaket, und eines der Themen, die wir in Betracht ziehen, ist eine Form von Ölembargo. Wenn wir Sanktionen verhängen, müssen wir dies auf eine Weise tun, die den Druck auf Russland maximiert und gleichzeitig den Kollateralschaden für uns selbst minimiert", sagt der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, der Zeitung "Times".

OSZE fordert Freilassung von Mitarbeitern im Donbass

Die Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die sofortige Freilassung von vier lokalen Mitarbeitern im Osten der Ukraine gefordert. Sie seien in Gebieten der Bezirke Luhansk und Donezk festgenommen worden, die nicht unter der Kontrolle der Regierung in Kiew stehen. "Sie werden schon seit einiger Zeit ohne Anklage festgehalten, und die OSZE und ihre Familien werden nicht ausreichend über ihre Situation informiert", sagte der polnische Außenminister und derzeitige OSZE-Vorsitzende Zbigniew Rau.

Das umkämpfte riesige Asov-Stahlwerk im Hintergrund auf einem von russischen Staatsagenturen veröffentlichten Bild

Die in Wien ansässige OSZE hatte Ende Februar beschlossen, ihre internationalen Beobachter angesichts der russischen Invasion außer Landes zu bringen. Die unbewaffneten Experten überwachten vor allem die Waffenstillstandslinie zwischen staatlichen Truppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Nach dem Abzug blieben ukrainische Mitarbeiter zurück.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

qu/ack (dpa, rtr, afp)