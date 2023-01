Ukraine aktuell: Zusagen für mehr als 300 Kampfpanzer

Das Wichtigste in Kürze:

Die Ukraine habe Zusagen über die Lieferung von 321 Kampfpanzern erhalten, sagte der ukrainische Botschafter in Frankreich dem Sender BFM. Wadym Omeltschenko machte keine Angaben über die Anzahl der Panzer pro Land. Deutschland hatte angekündigt, dem von Russland angegriffenen Land 14 Leopard-2-Panzer zu überlassen.

Polen will deutlich mehr Kampfpanzer an die Ukraine liefern als bisher angekündigt. Warschau sei bereit, neben 14 bereits versprochenen Leopard-Kampfpanzern aus deutscher Herstellung "60 unserer modernisierten Panzer" zu liefern, sagte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki im kanadischen TV-Sender CTV News.

Polen ist einer der größten Unterstützer der Ukraine, das machte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erneut deutlich

Morawiecki sagte weiter, bei 30 der zusätzlichen Panzer für die Ukraine handele es sich um das Modell PT-91, eine modernisierte Version sowjetischer T-72-Panzer. Zur Bauart der 30 weiteren Panzer machte der Ministerpräsident keine Angaben.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius geht nach eigener Aussage nicht davon aus, dass es zu der von der Ukraine geforderten Lieferung von Kampfflugzeugen kommen wird. "Ich halte das für ausgeschlossen", sagt er der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). Kampfjets seien viel komplexere Systeme als Panzer und hätten eine ganz andere Reichweite und Feuerkraft. "Da würden wir uns in Dimensionen vorwagen, vor denen ich aktuell sehr warnen würde." Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte eine Lieferung von Kampfjets bereits ausgeschlossen.

Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem ersten Besuch bei der Truppe

Die USA schließen die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht aus. Das sagte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jon Finer, im US-Fernsehsender MSNBC. Medienberichten zufolge zieht auch Frankreich eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine in Erwägung. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte, er würde es unterstützen, wenn die NATO eine Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine beschließen sollte. Die NATO müsse mutiger sein, sagte er dem französischen Sender LCI.

Nach der Zusage von Deutschland und weiteren westlichen Ländern, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern, hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unter anderem Kampfflugzeuge erbeten.

Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sagte der SZ auch mit Blick auf die jüngst angekündigte Überlassung von Leopard-2-Panzern und andere Waffenlieferungen an die Ukraine, dass die Bundeswehr dringend und schnell Nachschub brauche. "Panzer stehen nicht irgendwo im Regal zum Mitnehmen. Die haben eine Lieferzeit, und das sind nicht drei Wochen. Und Munition wächst nicht auf Bäumen und will nur gepflückt werden." Deutschland werde kurzfristig nicht in der Lage sein, den Bedarf zu decken. "Mittel- und langfristig müssen wir in Europa eine Rüstungsindustrie aufbauen, die das kann. Nicht jeder muss jedes Waffensystem entwickeln. Und wir sollten zu standardisierten Waffensystemen kommen in Europa."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einer anhaltend schwierigen Lage im schwer umkämpften Osten seines Landes. "Die Situation an der Front und insbesondere im Gebiet Donezk - bei Bachmut und Wuhledar - bleibt äußerst angespannt", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die russischen Soldaten griffen nicht nur die ukrainischen Stellungen an, sie zerstören auch absichtlich und systematisch Städte und Dörfer drum herum, mit Artillerie, Luftwaffe und Raketen. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

Für Staatschef Wolodymyr Selenskyj sind russische Athleten bei sportlichen Großereignissen inakzeptabel

Selenskyj warnte außerdem vor einer möglichen Olympia-Rückkehr russischer Sportler. Scharf kritisierte der ukrainische Staatschef IOC-Präsident Thomas Bach, der vor wenigen Tagen erklärt hatte, "individuelle, neutrale Athleten (...) ohne jegliche Identifikation mit ihrer Nationalität" könnten bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr "möglicherweise" an den Start gehen. In einem Krieg wie diesem gebe es keine Neutralität, sagte Selenskyj. "Es ist offensichtlich, dass jede neutrale Flagge russischer Athleten mit Blut befleckt ist."

Kiew beziffert Wiederaufbaukosten für 2023

In diesem Jahr müsse die Ukraine riesiges Haushaltsdefizit von rund 38 Milliarden Dollar finanzieren, sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einem Regierungstreffen. Weitere 17 Milliarden Dollar würden für den zügigen Wiederaufbau der Energie-Infrastruktur, die Minenräumung, den Neubau von Häusern sowie die Wiederherstellung der kritischen und sozialen Infrastruktur benötigt. Die Regierung wolle dafür eine eigene Behörde einrichten. Durch die anhaltenden russischen Raketen- und Drohnenangriffe ist der Energiesektor in der Ukraine massiv beschädigt worden.

