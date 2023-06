Ukraine aktuell: Zusagen für den Wiederaufbau der Ukraine

Das Wichtigste in Kürze:

Deutschland und die USA machen erste Zusagen für den Wiederaufbau der Ukraine

Russland soll Kühlbecken des AKW Saporischschja vermint haben

Ukraine setzt Hoffnungen auf Wiederaufbaukonferenz

EU will offenbar China als Vermittler gewinnen

USA haben sich bei Militärhilfe um sechs Milliarden verrechnet

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat der Ukraine für dieses Jahr weitere 381 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zugesagt. "Beim Wiederaufbau geht es um Geld", sagte sie zum Auftakt der zweitägigen Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London. Allerdings wolle Deutschland auch vor Ort die Zukunft der Ukraine mitgestalten und beim Ausbau grüner Energien unterstützen. Zudem sollten Unternehmen ermutigt werden, in der Ukraine zu investieren, sagte Baerbock.

Die USA kündigten an, die ukrainische Wirtschaft mit weiteren 1,3 Milliarden US-Dollar (1,19 Milliarden Euro) zu unterstützen. "Während Russland mit der Zerstörung weitermacht, sind wir hier, um der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen", sagte US-Außenminister Antony Blinken. Rund die Hälfte der neuen US-Wirtschaftshilfen (520 Millionen US-Dollar) sollen Blinken zufolge in den Wiederaufbau der zerstörten Energieinfrastruktur fließen. Der restliche Teil der Summe solle in die Modernisierung von Eisenbahnnetzen, Brücken, Grenzen und "wichtiger Infrastruktur, die das Land mit Europa verbindet" fließen, sagte der Außenminister.

Welche Gefahr geht von dem AKW Saporischschja aus? Bild: , AKW; Atomkraftwerk, Dmytro Smolyenko/Ukrinform/IMAGO

AKW Saporischschja vermint?

Das Kühlbecken für die Reaktoren des Kernkraftwerks Saporischschja ist nach Angaben des ukrainischen Militärnachrichtendienstes (GUR) von Russland vermint worden. Der Sechs-Reaktoren-Komplex, Europas größtes Kernkraftwerk, ist seit kurz nach dem Einmarsch Russlands im Februar vergangenen Jahres besetzt.

"Das Erschreckendste ist, dass das Kernkraftwerk Saporischschja in dieser Zeit zusätzlich vermint wurde - und zwar das Kühlbecken", sagt GUR-Chef Kyrylo Budanow, ohne Beweise vorzulegen. Das russische Verteidigungsministerium reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zur Stellungnahme.

Lage an der Front uneinheitlich

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar teilte am Abend mit, dass die russischen Truppen teils heftigen Widerstand leisteten und Gebiete verminten. Im Süden laufe die Offensive nach Plan, sagte sie. Sie dämpfte zugleich allzu hohe Erwartungen. Es gebe keine schnelle Offensive mit Erfolgen wie in einem "Kinofilm". Zuletzt hatte die Ukraine Geländegewinne verzeichnet und mehrere Dörfer befreit.

Ukrainische Artillerie feuert nahe Bachmut auf russische Stellungen (15.06.2023) Bild: Anatoli Stepanov/AFP

Maljar sagte außerdem, dass die ukrainischen Kräfte teils auch in der Defensive und die Russen wiederum in der Offensive seien. Und sie betonte wie zuletzt mehrfach, der Hauptschlag der Offensive stehe noch bevor. Die Ukraine will nach fast 16 Monaten des Angriffskrieges ihre Gebiete von der russischen Besatzung befreien, darunter auch die schon 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

EU will China als Vermittler

Die Mitgliedsländer der Europäischen Union wollen einem Insider zufolge China aufrufen, sich für eine Friedenslösung in der Ukraine einzubringen. Dies geht aus dem Entwurf einer Erklärung für den EU-Gipfel vom 29. bis zum 30. Juni hervor, sagt ein hochrangiger EU-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden will. An dem Dokument seien noch Änderungen möglich. Westliche Staats- und Regierungschefs haben die Regierung in Peking aufgefordert, ihren Einfluss auf Russland zu nutzen, um den Krieg zu beenden.

Chinas Staatspräsident Xi Jinping (li.) mit Russlands Präsident Wladimir Putin (21.03.2023) Bild: SERGEI KARPUKHIN/AFP

USA haben Militärhilfe zu hoch berechnet

Wegen falsch berechneter Kosten bei der Militärhilfe für die Ukraine hat die US-Regierung mehr als sechs Milliarden Dollar zusätzlich zur Unterstützung Kiews zur Verfügung gestellt. "In einer erheblichen Anzahl von Fällen wurden bei den Dienstleistungen Wiederbeschaffungskosten anstelle des Nettobuchwerts zugrunde gelegt, wodurch der Wert der aus US-Beständen entnommenen und der Ukraine bereitgestellten Ausrüstung überschätzt wurde", sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. Dadurch habe Washington nun 6,2 Milliarden Dollar (rund 5,7 Milliarden Euro) zusätzlich zur Verfügung gestellt.

US-Panzer vom Typ M1A1 Abrams Bild: DVIDS/U.S. Army/dpa/picture alliance

Das Verteidigungsministerium hat eigenen Angaben zufolge die Befugnis, das Geld für Militärhilfe zu verwenden und betonte, es gebe keine Auswirkungen auf weitere Hilfspakete. Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion und stellten in den vergangenen Monaten in schneller Abfolge Pakete mit militärischer Ausrüstung in gewaltigem Umfang bereit. Nach bisherigen Pentagon-Angaben haben die USA seit dem Kriegsbeginn Ende Februar 2022 militärische Hilfe im Umfang von rund 40 Milliarden US-Dollar (rund 37 Milliarden Euro) für Kiew bereitgestellt oder zugesagt. Diese Zahl dürfte nun nach unten korrigiert werden.

Guterres "enttäuscht" von Getreideabkommen

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich "enttäuscht" vom derzeitigen Zustand der Umsetzung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine gezeigt. Unter anderem würden die Schiffe mittlerweile langsamer inspiziert, sodass insgesamt weniger Schiffe ukrainische Häfen erreichten und verließen und deshalb weniger Getreide bei den Empfängern ankomme, sagte Guterres laut einem Sprecher in New York. Insgesamt seien die durch das Abkommen ermöglichten Lebensmittel-Exporte im Mai im Vergleich zum vergangenen Oktober um rund drei Viertel gesunken. Der UN-Generalsekretär rief alle Beteiligten dazu auf, die Umsetzung zu beschleunigen und die weitere Umsetzung des Abkommens sicherzustellen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres Bild: Eskinder Debebe/UN/XinHua/dpa

Der Getreidedeal zwischen Russland und der Ukraine wurde im vergangenen Sommer unter Vermittlung der UN und der Türkei geschlossen und beendete mehrere Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs Moskaus Seeblockade ukrainischer Häfen. Russland forderte im Gegenzug die Lockerung der westlichen Sanktionen, die russische Agar- und Düngemittelexporte behinderten. Moskau beklagte seither mehrfach, dass diese Forderung nicht umgesetzt wurde - und drohte bereits, das Abkommen nicht noch einmal zu verlängern. Das Abkommen wurde bereits mehrfach verlängert, zuletzt aber nur noch um jeweils zwei Monate. Die aktuelle Verlängerung gilt bis etwa Mitte Juli.

Atom-U-Boote für Russland

Die russische Marine wird bis Ende dieses Jahres zwei atomgetriebene U-Boote in Dienst nehmen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. In einem Interview bestätigte der Chef der United Shipbuilding Corporation, Alexej Rachmanow, dass der strategische Atom-U-Boot-Raketenkreuzer "Emperor Alexander III." und das Mehrzweck-Atom-U-Boot "Krasnojarsk" bis Ende 2023 einsatzbereit sein werden.

fab/mak/bru (afp, dpa, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.