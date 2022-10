Ukraine aktuell: Zivilisten und pro-russische Verwaltung verlassen Cherson

Das Wichtigste in Kürze:

Pro-russische Verwaltung beginnt mit Räumung der südukrainischen Stadt Cherson

Von der Leyen verurteilt russische Attacken auf Infrastruktur

Selenskyj sieht Russland im Niedergang

USA wollen iranische Drohnen-Lieferungen stoppen

Fünf weitere Bergepanzer aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen

Angesichts der vorrückenden ukrainischen Truppen hat die pro-russische Verwaltung mit der Räumung der südukrainischen Stadt Cherson begonnen. Einwohner würden vom rechten an das linke Ufer des Dnipro gebracht, teilten die Behörden mit. Staatliche russische Medien zeigten entsprechende Bilder.

Insgesamt sollten rund 50.000 bis 60.000 Menschen an das Ostufer des Dnipro oder nach Russland gebracht werden, kündigte der von Russland eingesetzte Verwalter Wladimir Saldo nach einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Tass an. Die Evakuierung werde voraussichtlich etwa sechs Tage dauern. Sein Stellvertreter Kirill Stremoussow forderte die Zivilbevölkerung ebenfalls über Telegram zum Verlassen der gleichnamigen Regionalhauptstadt Cherson auf. Das ukrainische Militär werde in Kürze eine Offensive gegen die Stadt Cherson beginnen. Die ukrainische Armee habe

Zehntausende Soldaten an der Front zusammengezogen.

Später schrieb Stremoussow, die Ukrainer seien im annektierten Gebiet Cherson in Richtung der Orte Nowa

Kamjanka und Beryslaw in die Offensive gegangen. Bisher seien alle Angriffe abgewehrt worden. Die Ukraine erklärte am Vormittag nur, im Gebiet Cherson einen russischen

Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 abgeschossen zu haben.

Ein ukrainische Soldat inspiziert in der Region Cherson eine geräumte Stellung der russischen Armee

Die pro-russische Verwaltung zieht sich nach eigenen Angaben vollständig aus der Stadt Cherson zurück. Verwaltungschef Saldo sagte dem russischen Sender Rossija 24: "Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer (des Dnipro) verlegt". Die russische Armee werde aber in der Stadt gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen kämpfen "bis zum Tod".

Ukraine warnt vor "Propagandashow"

Die Ukraine wirft Russland vor, mit Evakuierungen und Warnungen vor einem Angriff auf Cherson eine "Propagandashow" zu veranstalten. Präsidialamtschef Andrij Jermak schrieb auf Telegram: "Die Russen versuchen, die Einwohner von Cherson mit Falschnachrichten über

den Beschuss der Stadt durch unsere Armee einzuschüchtern " Eine solche "Propaganda" werde nicht funktionieren.

Die Stadt Cherson, die in der Nähe der von Moskau annektierten Halbinsel Krim liegt, war die erste größere ukrainische Stadt, die nach dem Beginn der russischen Offensive am 24. Februar von russischen Streitkräften eingenommen wurde. Vor dem Krieg lebten fast 300.000 Menschen in der Stadt. Ende September annektierte Moskau das Gebiet im Süden der Ukraine. Seit einigen Wochen ist es Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die die russischen Truppen um 20 bis 30 Kilometer zurückgedrängen konnte.

Russischer Kommandeur nennt Lage "angespannt"

Der neue Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine, Sergej Surowikin, bezeichnete die Lage dort als "angespannt". Dies gelte insbesondere für die Region um die Stadt Cherson, sagt er dem Sender Rossija 24 zufolge. Das weitere Vorgehen dort hänge von der gegenwärtigen militärischen und taktischen Lage ab. Schwierige Entscheidungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Surowikin sprach von "dem Gebiet des militärischen Sondereinsatzes", die Bezeichnung der Regierung in Moskau für den Krieg in der Ukraine.

Sergej Surowikin ist der neue russische Befehlshaber in der Ukraine

Von der Leyen verurteilt russische Attacken auf Infrastruktur

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat russische Angriffe auf Energieanlagen und andere kritische Infrastruktur in der Ukraine als Kriegsverbrechen bezeichnet. Die gezielten Angriffe auf die zivile Infrastruktur mit dem klaren Ziel, Männer, Frauen und Kinder im kommenden Winter von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden, seien reine Terrorakte, sagt von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg. Damit beginne "ein neues Kapitel in einem bereits grausamen Krieg". Die CDU-Politikerin fügte hinzu: "Die internationale Ordnung ist sehr klar. Das sind Kriegsverbrechen."

Klare Worte von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Gerade jetzt müsse man auf Kurs bleiben, sagte von der Leyen. Man werde so lange wie nötig an der Seite der Ukraine stehen und zugleich die EU-Bürger vor dem "Energiekrieg" des russischen Präsidenten Wladimir Putin schützen. Die Kommissionspräsidentin verwies auf ein neues Paket ihrer Behörde im Kampf gegen die Energiekrise. Dies umfasst unter anderem die Möglichkeit für EU-Staaten, gemeinsam Gas zu kaufen und so die Preise zu drücken.

Belarus startet angeblich routinemäßige Musterung

Belarus hat nach eigenen Angaben damit begonnen, die militärische Tauglichkeit der Bürger zu prüfen. Obwohl Bürger zur Musterung vorgeladen worden seien, plane das mit Russland verbündete Land allerdings keine Mobilmachung, teilt das Verteidigungsministerium mit. "Die militärischen Registrierungs- und Einberufungsaktivitäten sind reine Routine und werden voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein."

Präsident Selenskyj sieht Russland im Niedergang

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Einsatz iranischer Drohnen durch Russland eine Bankrotterklärung genannt. "Der russische Hilferuf an den Iran ist die Anerkennung des militärischen und politischen Bankrotts durch den Kreml", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag.

Der ukrainische Präsident Selenskyj, hier bei einer Videokonferenz Mitte Oktober

Russland habe jahrzehntelang Milliarden Dollar in seinen militärisch-industriellen Komplex gesteckt, doch schließlich müsse es auf "ziemlich einfache Drohnen und Raketen" aus Teheran setzen. Der Beschuss der Ukraine mit ganzen Schwärmen dieser Drohnen mache den Russen vielleicht taktisch Hoffnung. "Strategisch wird es ihnen ohnehin nicht helfen", sagte Selenskyj.

Lob für deutsches Iris-T-System

Der Präsident dankte allen Angehörigen der ukrainischen Luftverteidigung, die in den vergangenen Tagen Raketen und Drohnen aus Russland abgeschossen hätten. Er lobte dabei auch das von Deutschland gelieferte Luftabwehrsystem Iris-T: "Das ist wirklich ein sehr effektives System."

Das von Deutschland gelieferte Luftverteidigungssystem Iris-T sei sehr effektiv, lobt Präsident Selenskyj

Die russische Armee hat in den vergangenen Tagen verstärkt Drohnen iranischer Bauart vom Typ Schahed-136 auf die Energieversorgung der Ukraine, aber auch auf Städte abgeschossen. Dabei bestreiten sowohl Moskau wie Teheran ein Rüstungsgeschäft mit den Drohnen. Laut humanitärem Völkerrecht sind Direktangriffe auf die Zivilbevölkerung oder auf zivile Objekte verboten.

Die iranischen Waffenlieferungen an Russland sollen Diplomaten zufolge an diesem Mittwoch Thema im UN-Sicherheitsrat werden. Die USA, Großbritannien und Frankreich wollten das Thema während einer Sitzung hinter verschlossenen Türen zur Sprache bringen, heißt es. Einzelheiten dazu wurden jedoch nicht genannt.

USA wollen Drohnen-Verkauf stoppen

Die US-Regierung erklärte unterdessen, sie wolle "praktische, aggressive" Schritte unternehmen, um dem Iran den Verkauf von Drohnen an Russland zu erschweren. Es seien bereits Sanktionen und Exportkontrollen eingeführt worden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Die nach seiner Darstellung sich vertiefende Allianz zwischen den Regierungen in Moskau und Teheran sollte von der Welt als "schwerwiegende Bedrohung" eingestuft werden.

Ukraine: Schläge gegen die Stromversorgung

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, das Bündnis werde der Ukraine "in den kommenden Tagen" Systeme zur Drohnenabwehr liefern. Damit solle das Land bei der Verteidigung gegen Drohnen aus iranischer Produktion unterstützt werden, mit denen Russland kritische Infrastruktur in der Ukraine angreife.

Der Iran hat einem Bericht zufolge Ausbilder auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim geschickt, um Russen bei der Bedienung iranischer Drohnen zu schulen. Das berichtete die "New York Times" unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Beamte, die mit Geheimdienstinformationen vertraut sind.

Die iranischen Ausbilder sollten den Russen helfen, Probleme mit der aus Teheran erworbenen Drohnenflotte zu bewältigen. Dies sei ein weiteres Zeichen für die wachsende Nähe zwischen Iran und Russland seit dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine vor acht Monaten.

Fünf weitere Bergepanzer aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen

Zur Abwehr der russischen Invasion hat Deutschland den ukrainischen Streitkräften fünf Bergepanzer und sieben Brückenlegesysteme übergeben. Das geht aus einer aktuellen Liste der militärischen Unterstützung hervor, die die Bundesregierung veröffentlicht hat. Damit habe die Ukraine insgesamt zehn Bergepanzer bekommen. Mit den Brückenlegesystemen lassen sich Überquerungen von Flüssen und Bächen konstruieren.

Ein Bergepanzer der Bundeswehr bei einer Militärübung in Hohengöhren in Sachen-Anhalt

Mit Blick auf den bevorstehenden Winter wurden 116.000 Kälteschutzjacken, 80.000 Kälteschutzhosen und 240.000 Wintermützen überreicht. Auch 183 Stromgeneratoren, 100 Zelte sowie 167 000 Schuss Munition für Handwaffen gehören zu der Unterstützung aus Deutschland.

Wieder Festnahmen im AKW Saporischschja

Unterdessen wurde bekannt, dass weiteres Personal des russisch besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja festgenommen worden ist. Das berichtet die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. Ein stellvertretender Leiter des AKWs und zwei weitere Mitarbeiter - alle aus der Ukraine - seien vor kurzem festgenommen worden. Während der Manager wieder freigelassen worden sei, seien die anderen noch nicht in Freiheit, hieß es.

Das AKW Saporischschja ist von russischen Truppen besetzt. Erneut wurden ukrainische Mitarbeiter festgenommen

Zuvor war der Chef der Anlage vorübergehend von russischer Seite festgehalten worden. Er kam Anfang Oktober wieder frei. Mehrere IAEA-Experten sind ständig in dem AKW, um die Lage im größten europäischen Atomkraftwerk zu beobachten. Sie berichteten, dass die letzte verbliebene Hauptstromleitung für die Kühlung der Brennstäbe zum dritten Mal innerhalb von zehn Tagen unterbrochen war, am Montag aber wieder hergestellt werden konnte.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.