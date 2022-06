Ukraine aktuell: "Wir werden mit Schaufeln kämpfen"

Das Wichtigste in Kürze:

Kuleba spricht von einem Krieg um die Existenz der Ukraine

Selenskyj geht von stärkeren russischen Angriffen aus

Österreich reaktiviert abgeschaltetes Kohlekraftwerk

Die Ukraine würde auch bei einem Ende westlicher Waffenlieferungen den Kampf gegen Russland weiterführen. "Wenn wir keine Waffen erhalten, in Ordnung, dann werden wir mit Schaufeln kämpfen, aber wir werden uns verteidigen, denn dieser Krieg ist ein Krieg um unsere Existenz", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in der ARD. "Je früher wir also Waffen erhalten, (...) desto größer ist die Hilfe für uns." Kuleba betonte, niemand im Westen solle glauben, dass die Ukraine ohne Waffenlieferungen eher zu Zugeständnissen bereit wäre. Er fügte hinzu, sein Land habe deutlich weniger Waffen als Russland zur Verfügung. "Wir können den Krieg nicht mit einem solchen Ungleichgewicht gewinnen." In den vergangenen Tagen hätten die Russen allein 1000 Raketen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. Deswegen benötige sein Land auch Luftabwehrsysteme.

Selenskyj erwartet mehr russische Angriffe

Nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird Russland seine Angriffe in dieser Woche angesichts der Beratungen über das Beitrittsgesuch der Ukraine zur Europäischen Union verstärken. "Diese Woche sollten wir von Russland eine Intensivierung seiner feindlichen Aktivitäten erwarten", sagt Selenskyj in seiner Videoansprache am Sonntagabend. Er fügte hinzu: "Wir sind bereit."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag mit Militärs

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich kurz vor dem EU-Gipfel in Brüssel davon überzeugt gezeigt, dass die Ukraine einen Kandidatenstatus bekommen wird. Sie gehe fest von einem positiven Bescheid aus, sagte von der Leyen in der ARD. Am Donnerstag und Freitag beraten die 27 EU-Staaten in Brüssel über die Empfehlung der EU-Kommission, Kiew zum Kandidaten für einen EU-Beitritt zu ernennen. Doch die Mitgliedsländer haben bislang keine einheitliche Linie dazu. Österreichs Regierung etwa will, dass auch Bosnien-Herzegowina den Kandidatenstatus bekommt. Rumänien will Georgien mit ins Boot holen.

Italien bekommt weniger Gas aus Russland

Der italienische Energiekonzern Eni wird nach eigenen Angaben auch an diesem Montag und damit den sechsten Tag in Folge weniger Gas geliefert bekommen als beim russischen Konzern Gazprom angefragt. Am Freitag hatte Eni erklärt, nur etwa die Hälfte der bestellten Gasmenge erhalten zu haben. Russland begründet die Reduzierung seiner Liefermenge mit Wartungsproblemen. Italiens Regierungschef Mario Draghi sprach von einer Lüge.

Um eine Versorgungskrise zu verhindern, will Italien auf Flüssiggas aus Katar zurückgreifen. Eni gab eine Partnerschaft mit QatarEnergy bei einem großen Flüssiggasprojekt bekannt.

Industrie unterstützt Habecks Pläne

Die deutsche Industrie unterstützt Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck, angesichts der Drosselung russischer Gaslieferungen den Gasverbrauch zu senken. Industriepräsident Siegfried Russwurm sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir müssen den Verbrauch von Gas so stark wie möglich reduzieren, jede Kilowattstunde zählt." Die Gasverstromung müsse gestoppt und Kohlekraftwerke müssten sofort aus der Reserve geholt werden.

Habeck ließ bislang offen, wie Deutschland auf eine etwaige Notfallsituation bei der Gasversorgung reagieren wird. Ob neben Appellen auch Anordnungen und Verbote nötig würden, "werden wir sehen", so der Minister der Grünen im ZDF. Entscheidend sei, dass die Gasspeicher zum Winter hin wie im Gesetz vorgesehen zu 90 Prozent gefüllt seien. Dies könne man durch Einkäufe, aber auch durch Sparsamkeit erreichen.

Die österreichische Regierung reaktiviert das stillgelegte Kohlekraftwerk Mellach in der Steiermark (Archivbild)

Angesichts gedrosselter russischer Gaslieferungen hat Österreichs konservativ-grüne Regierung beschlossen, das im Frühjahr 2020 abgeschaltete Kohlekraftwerk Mellach in der Steiermark zu reaktivieren. Oberstes Ziel sei es, die Gasversorgung des Landes sicherzustellen, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer. Mitte Juni lag die Füllmenge der österreichischen Gasspeicher bei 39 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland meldete die Bundesnetzagentur zuletzt 57 Prozent.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.