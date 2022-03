Ukraine Aktuell: "Wir müssen kämpfen!"

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Staatspräsident Selenskyj ruft Bürger zum Widerstand auf

Ukrainischer Außenminister richtet Bitte an seinen US-Kollegen

Israels Premier trifft erst Putin in Moskau, dann Scholz in Berlin

Nationalität bei Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland nicht entscheidend

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute dazu aufgerufen, russische Truppen aus dem Land zu vertreiben. "Wir müssen nach draußen gehen! Wir müssen kämpfen! Wann immer sich eine Gelegenheit bietet", sagte Selenskyj in einer weiteren Videobotschaft am Samstagabend. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sollten wie in Cherson, Berdjansk oder Melitopol "dieses Übel aus unseren Städten vertreiben". Aus den von Selenskyj genannten ukrainischen Orten gab es in den vergangenen Tagen Berichte darüber, dass sich unbewaffnete Menschen russischen Einheiten entgegenstellten. Da die Menschen dies getan hätten, sei die Besatzung nur eine vorübergehende, meinte Selenskyj.

Er wandte sich zudem auf Russisch an die Bürger der selbst proklamierten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten des Landes. "Wenn sie Euer Gedächtnis nicht durch Propaganda ausradiert haben, eure Augen nicht vor Angst geschlossen sind - kämpft, für Eure Rechte, Freiheit, die Ukraine." Ihm sei bewusst, dass viele Menschen dort dächten, die Ukraine hasse sie und Kiew zerstöre ihre Städte. "Aber vergleicht Donezk nach acht Jahren Krieg mit Charkiw nach acht Tagen Krieg", rief Selenskyj sie auf.

Kuleba fordert Aufrüstung der Ukraine

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat seinen US-Kollegen Antony Blinken um weitere militärische Unterstützung gebeten. Die Ukraine benötige dringend Kampfflugzeuge und Luftabwehrsysteme, erklärte er bei einem Treffen mit Blinken an der polnisch-ukrainischen Grenze, das unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfand. "Ich hoffe, dass das ukrainische Volk dies als ein klares Zeichen dafür sehen kann, dass wir Freunde haben, die uns im wahrsten Sinne des Wortes zur Seite stehen", sagte Kuleba. Zugleich kritisierte er die Absage der NATO, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten. Das westliche Militärbündnis hatte am Freitag erklärt, dass ein solcher Schritt einen direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland eröffnen würde, der eine weitere Eskalation des Krieges zur Folge hätte. Unabhängig davon betonte Blinken, die Unterstützung für die Ukraine werde nicht nur fortgesetzt - "sie wird zunehmen".

Antony Blinken (l.) und Dmytro Kuleba am Grenzübergang Korczowa-Krakovets

Freiwilligenbataillone haben Zulauf

Seit Ausbruch des Krieges gegen Russland haben sich nach Angaben aus Kiew bereits mehr als 100.000 Menschen der ukrainischen Territorialverteidigung angeschlossen. Die Freiwilligenbataillone sollten auch nach Ende des Kriegs nicht aufgelöst, sondern in die Verteidigungsstrukturen des Landes integriert werden, sagte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar. Unabhängig überprüfen ließ sich die von ihr genannte Zahl nicht.

Neue Verhandlungen am Montag geplant

Eine dritte Runde der Gespräche zwischen der Ukraine und Russland soll Anfang kommender Woche stattfinden. Das teilte der Leiter der ukrainischen Delegation, David Arachamija, per Facebook-Nachricht mit. Später sagte der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki im Staatsfernsehen: "Die dritte Runde kann wirklich in den nächsten Tagen stattfinden. Möglich ist es am Montag, dem 7. (März)." Zunächst war mit weiteren Gesprächen bereits an diesem Wochenende gerechnet worden.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatten sich beide Seiten am Donnerstag auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus Kampfgebieten herausholen zu können. Am Samstag aber scheiterte die Evakuierungsaktion aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol, wofür sich sich Kriegsparteien gegenseitig die Schuld gaben. Russland gab daraufhin am Samstagabend bekannt, die Angriffe auf Mariupol und auch auf die Stadt Wolnowacha fortzusetzen.

Israels Premier auf Vermittlungsmission

Nach einem Überraschungsbesuch in Moskau ist Israels Ministerpräsident Naftali Bennett nach Berlin gereist. Dort beriet er sich am späten Samstagabend mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Dieser hatte erst vor drei Tagen Jerusalem besucht. Bennett war am Samstag in die russische Hauptstadt gekommen und hatte mit Kremlchef Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg gesprochen. Aus Regierungskreisen in Jerusalem hieß es, die Unterredung habe drei Stunden gedauert. Anschließend habe Bennett mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert.

Naftali Bennett (l.) mit Olaf Scholz im Kanzleramt

AA aktualisiert Sicherheitshinweise

Angesichts der Verschärfung der Mediengesetze in Russland rät das Auswärtige Amt (AA) auch bei anderen öffentlichen Bekundungen zu Vorsicht. "Auch private Äußerungen in sozialen Medien können nach diesem neuen Gesetz in der Russischen Föderation mit unberechenbaren persönlichen Risiken verbunden sein", heißt es in aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen für Russland. "Es wird zu äußerster Zurückhaltung oder alternativ zur Ausreise geraten." Seit Samstag gelte das neue Gesetz, das "die willkürliche Verhängung hoher Haftstrafen für öffentliche Äußerungen ermöglicht", erläutert das AA. Als Reaktion darauf haben mehrere internationale Medien ihre Arbeit in Russland ganz oder teilweise eingestellt.

Faeser: "Wir wollen Leben retten"

Deutschland will Flüchtlinge aus der Ukraine unabhängig von ihrer Nationalität aufnehmen. "Wir wollen Leben retten. Das hängt nicht vom Pass ab", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser der Zeitung "Bild am Sonntag". Der allergrößte Teil der Geflüchteten seien Ukrainerinnen und Ukrainer. Menschen aus anderen Staaten, die in der Ukraine schon ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hatten, brächten diesen Status mit, erläuterte die sozialdemokratische Politikerin: "Auch sie müssen kein aufwändiges Asylverfahren durchlaufen." Einen "Kontrollverlust" bei der Einreise wie 2015 werde es nicht geben, fügte Faeser hinzu.

Nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) könnten bis zu 225.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine Schutz in Deutschland suchen. Laut Vereinten Nationen flohen bisher schon mehr als 1,3 Millionen Menschen aus der Ukraine, die meisten wurden vom Nachbarland Polen aufgenommen.

Shell will Ukraine-Fonds unterstützen

Der Shell-Konzern hat angekündigt, Gewinne im Zusammenhang mit Käufen von russischem Rohöl in einen humanitären Fonds für die Ukraine einzuzahlen. Das Unternehmen hatte am Freitag russisches Öl zu einem rekordgünstigen Preis erstanden. Das Geschäft verstieß nicht gegen westliche Sanktionen. Der ukrainische Außenminister Kuleba fragte Shell daraufhin aber auf Twitter, ob "russisches Öl für Sie nicht nach ukrainischem Blut riecht". Der Konzern betonte, zwar werde man wo immer möglich nach Alternativen zu russischem Öl suchen. Dies werde angesichts der Bedeutung des Landes für den Weltmarkt jedoch nicht sofort geschehen können.

wa/kle (dpa, afp, rtr, kna)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert