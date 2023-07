Ukraine aktuell: "Wir können leider nicht zaubern"

Das Wichtigste in Kürze:

"Mit jedem Tag des Kriegs versuchen wir alles, was uns zur Verfügung steht, zu leisten, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock den Medien "Bild", "Welt" und "Politico". "Wir können nur leider nicht zaubern, ansonsten wäre dieser Krieg zu Ende", betonte die Grünen-Politikerin. Deutschland könne weiteres Material wie zum Beispiel dringend benötigte Luftabwehr "nicht einfach herbeizaubern", fügte Baerbock hinzu. Es müsse nun geprüft werden, wo die Unterstützung besser werden könnte. Konkret nannte Baerbock mögliches Gerät zur Räumung verminter Gebiete.

Im Nachthimmel über Kiew: Luftabwehr im Einsatz (Archivfoto) Bild: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Die deutsche Außenministerin wies zudem darauf hin, dass - parallel zu Waffenlieferungen - das Auswärtige Amt auf diplomatischem Weg alles versuche, "dass diese brutalen Angriffe Russlands aufhören". Dabei verneinte sie allerdings die Frage, ob mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt werden könne.

"Ich wünschte mir, dass wir verhandeln könnten. Aber derzeit geht es nicht (darum), was man sich wünscht, sondern derzeit geht es darum, der Realität ins Auge zu blicken", sagte Baerbock. In der Zeit vor dem Angriffskrieg sei versucht worden, am Verhandlungstisch eine Eskalation zu verhindern. "Die Antwort darauf war, dass 100.000 Soldaten einmarschiert sind."

Der Zeitpunkt, zu dem der Ukraine-Krieg endet, hängt nach Ansicht von Staatschef Wolodymyr Selenskyj vom Ausmaß der internationalen Hilfe ab. "Jetzt, da die Geschwindigkeit des Kriegsendes direkt von der globalen Unterstützung für die Ukraine abhängt, tun wir alles, um sicherzustellen, dass diese Unterstützung maximal intensiv und maximal gehaltvoll ist", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Die Ukraine werde international auf allen Ebenen arbeiten, "um den Frieden im ganzen Land und für alle Menschen wieder herzustellen", versicherte der Präsident.

"Wir können unsere Menschen, Städte und Dörfer nicht unter russischer Besatzung lassen. Wo immer russische Besatzung weiter besteht, regieren Gewalt und Erniedrigung", führte Selenskyj aus. "Nur die komplette Befreiung des gesamten ukrainischen Gebiets wird es erlauben, dass die ganze Kraft einer auf internationalen Regeln basierenden Ordnung wiederhergestellt wird."

Trafen sich in Kiew: Wolodymyr Selenskyj und Südkoreas Staatschef Yoon Bild: Jae C. Hong/AP Photo/picture alliance

Selenskyj hatte am Samstag den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Kiew empfangen. Südkorea sei bereit, der Ukraine bei der Wiederherstellung ihres Bildungssystems zu helfen, berichtete Selenskyj. Er habe Südkorea auch eingeladen, Rehabilitationszentren für Kriegsversehrte zu errichten. Die Ukraine setze zudem auf wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Südkorea. So brauche sein Land neue Energieanlagen, Bahngleise und Transportwege, sagte Selenskyj.

Putin: Hauptziel des Getreidedeals "nicht erreicht"

Kurz vor Auslaufen des Getreideabkommens mit der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin seine Kritik an dessen Umsetzung erneuert. Das Hauptziel des Abkommens, die "Lieferung von Getreide an ärmere Länder, einschließlich des afrikanischen Kontinents", sei "nicht erreicht" worden, sagte Putin laut einer Mitteilung des Kremls in einem Telefonat mit dem südafrikanischen Staatschef Cyril Ramaphosa. Dieser bemüht sich derzeit darum, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

Wichtig für die weltweite Ernährungssicherheit: Weizen aus der Ukraine Bild: Amadeusz Swierk/AA/picture alliance

Das Getreideabkommen war im Juli 2022 unterzeichnet worden, um die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu ermöglichen. Seither wurde das Abkommen mehrmals verlängert, aktuell läuft es am 17. Juli aus. Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt.

Russland moniert, dass eine damals ebenfalls getroffene Vereinbarung, wonach es trotz Sanktionen Dünger und Lebensmittel exportieren darf, nicht eingehalten werde. Deshalb droht der Kreml mit dem Rückzug aus dem Abkommen.

FSB: Mordanschläge auf Medienschaffende vereitelt

Der russische Geheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben zwei von ukrainischen Diensten in Auftrag gegebene Mordanschläge verhindert. Die beiden Attentate hätten die Chefin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, und die Influencerin Xenia Sobtschak treffen sollen, teilte der FSB mit. Simonjan ist eine wichtige Stimme der Medienmaschinerie des Kremls, Sobtschak hingegen steht der Offensive in der Ukraine kritisch gegenüber.

Nach Darstellung des FSB wurden in Moskau und der russischen Region Rjasan Mitglieder einer Neonazi-Gruppe namens "Paragraf-88" festgenommen. Diese sei von der Ukraine beauftragt worden, die beiden Frauen gegen Bezahlung zu töten. Vom Geheimdienst veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen die Festnahme mehrerer Verdächtiger sowie angeblich beschlagnahmte Waffen und Bücher über den Nationalsozialismus. Die Angaben des FSB konnten nicht unabhängig überprüft werden. Die Ukraine äußerte sich nicht zu den Vorwürfen.

Xenia Sobtschak (im Juni in Sankt Petersburg) Bild: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

"Wenn all das wahr ist, dann danke ich allen beteiligten Diensten für ihre Arbeit", schrieb Sobtschak im Onlinedienst Telegram. "Falls nicht, und falls es nur darum ging, mich mit Simonjan in einen Topf zu werfen, dann ist das einfach nur gemein", fügte die Betreiberin eines viel beachteten Youtube-Kanals hinzu. Die bekennende Putin-Anhängerin Simonjan erklärte in einer Dankesbotschaft an den FSB: "Arbeitet weiter, Brüder!"

