Ukraine aktuell: Weiter nächtliche Bombardierungen

Das Wichtigste in Kürze:

Weiter nächtliche Bombardierungen

Selenskyj feuert 28 Geheimdienstmitarbeiter

US-Repräsentantenhaus für NATO-Beitritt von Finnland und Schweden

Grünen-Abgeordneter fordert weitere Unterstützung für Ukraine

Die russischen Streitkräfte bombardieren ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht weiter Städte in der gesamten Ukraine. Mehr als 150 Bomben und Granaten seien auf die Region Sumy abgefeuert worden, ließ der Leiter der Militärverwaltung der Region, Dmytro Schywytzki, verlauten. "Sie feuerten Mörser, Kanonen- und Raketenartillerie ab. Die Russen eröffneten auch das Feuer mit Maschinengewehren und Granatwerfern."

Auch die Stadt Mykolajiw stehe unter Beschuss mit Streugeschossen, wie der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Senkewytsch, in den sozialen Medien mitteilte. Mindestens zwei Menschen seien verletzt, Fenster und Dächer von Privathäusern beschädigt. In Odessa seien bei einem russischen Raketenangriff mindestens vier Menschen verletzt worden, Häuser seien niedergebrannt, berichtete ein Sprecher der Regionalverwaltung.

Selenskyj feuert 28 Geheimdienstmitarbeiter

Präsident Wolodymyr Selenskyj greift weiter beim Geheimdienst der Ukraine (SBU) durch. Er kündigte die Entlassung von 28 SBU-Mitarbeitern an. Es gehe um unterschiedlich hohe Posten und Funktionen, "aber die Begründungen sind ähnlich: unbefriedigende Arbeitsergebnisse", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Montagabend.

Am Vortag hatte er schon seinen Geheimdienstchef und Jugendfreund Iwan Bakanow sowie die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa suspendiert. Nun stellte Selenskyj eine Revision der gesamten Arbeit des Geheimdienstes in Aussicht. Der ukrainische Präsident hatte sich zuletzt verärgert darüber geäußert, dass mehr als 60 Mitarbeiter von SBU und Generalstaatsanwaltschaft in den besetzten Gebieten geblieben seien. Die Regierung in Kiew wertet dies als Hochverrat. Nach Einschätzung von Medien habe der 47-jährige Bakanow als Fachfremder nur wenig Autorität unter seinen Angestellten genossen.

Video ansehen 02:28 Selenskyj suspendiert hochrangige Beamte

Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Ukraine auch den Kampf gegen feindliche Artilleriebeobachter verstärken will. Immer wieder sollen Ukrainer dem Feind Positionen der eigenen Truppen verraten und das feindliche Artilleriefeuer korrigieren. Die Anweisung, gegen solche Verräter vorzugehen, komme direkt vom Präsidenten, teilte dessen Sicherheitsberater Olexij Danilow am Montag mit. Zuvor hatte der Militärgouverneur der von russischem Beschuss schwer getroffenen Region Mykolajiw, Witali Kim, 100 Dollar (knapp 100 Euro) Kopfgeld für die Ergreifung von Artilleriebeobachtern ausgelobt.

US-Repräsentantenhaus für NATO-Beitritt von Finnland und Schweden

Das US-Repräsentantenhaus unterstützt einen Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO. Die Abgeordneten stimmten am Montagabend mit 394 zu 18 Stimmen für eine entsprechende Resolution. Darin bringen sie ihre Unterstützung für die "historische Entscheidung" Finnlands und Schwedens zum Ausdruck und fordern alle NATO-Mitglieder auf, die Beitrittsprotokolle zügig zu ratifizieren.

Vor zwei Monaten hatten Finnland und Schweden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis beantragt. Die Hälfte der NATO-Staaten hat den Beitritten von Schweden und Finnland nach Angaben aus Stockholm bereits zugestimmt. Besonderes Augenmerk ist nun darauf gerichtet, wie der Ratifizierungsprozess in der Türkei voranschreitet.

Robin Wagener beim DW-Interview in Kiew

Grünen-Abgeordneter fordert weitere Unterstützung für Ukraine

Mit Robin Wagener ist erneut ein Bundestagsabgeordneter nach Kiew gereist, um politische Gespräche zu führen und sich ein Bild von der Lage zu machen. Der Grünenpolitiker traf sich mit ukrainischen Abgeordneten und mit dem Bürgermeister der Hauptstadt, Vitali Klitschko. "Es ist sehr beunruhigend, eine Stadt mit einer Art normalem Stadtleben zu sehen, wie es in Berlin oder München oder Paris sein könnte. Und dann sehen wir um die Ecke die Kriegsvorbereitungen hier in Kiew und einige Kilometer von hier entfernt die Schrecken in Butscha und Irpin", schilderte Wagener seine Eindrücke im DW-Interview.

Er forderte, dass Deutschland den Beitritt und die Integration der Ukraine in die Europäische Union unterstützen müsse. Dazu sei aber weitere militärische Hilfe nötig, so der Grünen-Abgeordnete. Die in den vergangenen Wochen gelieferten modernen Waffen hätten nach ukrainischen Angaben auf dem Schlachtfeld für eine Änderung der Lage gesorgt. "Aber es gibt nicht genug davon", fügte Wagener hinzu.

AR/ehl (dpa, rtr, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.